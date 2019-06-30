За контрабанду более трех миллионов сигарет - условный срок и штраф в 300 000 евро

Курземский районный суд осудил мужчину, который в прошлом году пытался незаконно провезти контрабандные сигареты на сумму 331 968 евро, на два года лишения свободы условно, свидетельствует публично доступный анонимизированный приговор суда.
Кроме того, мужчину обязали выплатить 331 968 евро в качестве компенсации за ущерб, нанесенный государству.
Среди прочего в приговоре указано, что осужденный воспитывает шестерых детей, лишь один из которых является совершеннолетним.
Как сообщалось ранее, 15 августа 2018 года в ходе контроля транспортных средств перед въездом на паром, курсирующий по маршруту из Вентспилса в шведский город Нюнесхамн, таможенники обнаружили в одном из грузовых автомобилей 3 040 000 сигарет "Route 66" без акцизных марок.