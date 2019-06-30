За контрабанду более трех миллионов сигарет - условный срок и штраф в 300 000 евро

Кроме того, мужчину обязали выплатить 331 968 евро в качестве компенсации за ущерб, нанесенный государству.

Среди прочего в приговоре указано, что осужденный воспитывает шестерых детей, лишь один из которых является совершеннолетним.

Как сообщалось ранее, 15 августа 2018 года в ходе контроля транспортных средств перед въездом на паром, курсирующий по маршруту из Вентспилса в шведский город Нюнесхамн, таможенники обнаружили в одном из грузовых автомобилей 3 040 000 сигарет "Route 66" без акцизных марок.