Члену правления RTAB Толстому запретили контактировать с главой "Согласия"

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) применило к члену правления Рижского бюро по развитию туризма (RTAB) и депутату РД от "Согласия" Максиму Толстому меру пресечения - запрет контактировать с руководительницей фракции "Согласие" Анной Владовой. Об этом свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.
KNAB не прокомментировал эту информацию агентству LETA, ввиду того, что в уголовном процессе RTAB все еще ведется активная следственная работа. Чтобы не нанести ущерб интересам следствия, KNAB не может разглашать более подробную информацию о задержанных и примененных к ним мерах пресечения.
Согласно информации источников агентства, Толстому также запрещено контактировать с бывшим членом правления RTAB и депутатом Рижской думы Витой Ермоловичей.
Как сообщалось, Толстой 14 мая вернулся из командировки и подал в KNAB больничный лист. 28 мая KNAB его задержал.
13 мая KNAB провел неотложные уголовно-процессуальные действия, включая более 10 обысков по разным адресам не только в Латвии, но и параллельно в Германии, Швеции и Испании. Изъят большой объем информации, носители данных, акцизные товары без акцизной маркировки. Допрошено несколько десятков человек.
13 мая были задержаны Ермоловича и Приедите.
Имеющиеся в распоряжении KNAB факты свидетельствуют о том, что должностные лица RTAB, возможно, разбазарили финансовые средства учреждения в крупном размере, в том числе заключая фиктивные договоры, оплачивая частные расходы, подделывая документы и используя их, трудоустраивая фиктивных работников и мошенничая с финансовыми средствами в крупных размерах.