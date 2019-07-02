Члену правления RTAB Толстому запретили контактировать с главой "Согласия"

KNAB не прокомментировал эту информацию агентству LETA, ввиду того, что в уголовном процессе RTAB все еще ведется активная следственная работа. Чтобы не нанести ущерб интересам следствия, KNAB не может разглашать более подробную информацию о задержанных и примененных к ним мерах пресечения.

Согласно информации источников агентства, Толстому также запрещено контактировать с бывшим членом правления RTAB и депутатом Рижской думы Витой Ермоловичей.

Как сообщалось, Толстой 14 мая вернулся из командировки и подал в KNAB больничный лист. 28 мая KNAB его задержал.

13 мая KNAB провел неотложные уголовно-процессуальные действия, включая более 10 обысков по разным адресам не только в Латвии, но и параллельно в Германии, Швеции и Испании. Изъят большой объем информации, носители данных, акцизные товары без акцизной маркировки. Допрошено несколько десятков человек.

13 мая были задержаны Ермоловича и Приедите.