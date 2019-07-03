В Пардаугаве в торговом центре обнаружили сильно пьяную мать с двумя детьми

В Пардаугаве охрана супермаркета попросила помощи полиции, так как констатировала, что женщина с двумя детьми проводит время в торговом центре в состоянии алкогольного опьянения, сообщает передача Degpunktā.
Как рассказала представитель муниципальной полиции Риги Ласма Земене, женщина пришла в торговый центр с двумя детьми. Одного из них она оставила на детской площадке, а со вторым пошла в кафе. Вернувшись, она была сильно пьяна.
Прибыв на место происшествия, полицейские констатировали, что женщина уже успела выпить значительно количество алкогольных напитков и заказала еще один бокал пива.
Во время разговора с пьяной матерью оказалось, что она живет за границей и лишь ненадолго приехала в Латвию, чтобы привести в порядок формальности.
Кроме того, мамочка пыталась оправдаться перед стражами порядка и даже пустила слезу.
Полицейские связались с матерью женщины - бабушкой детей - которая взяла на себя ответственность за внуков.
В выдохе женщины оказалось более трех промилле алкоголя.
Полиция начала два административных делопроизводства по факту невыполнения обязанностей по заботе о детях.