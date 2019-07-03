Rīgas satiksme в этом году может попросить еще 11 млн евро; в следующем - 140 млн

На вопрос о том, нужна ли будет предприятию дополнительная дотация в этом году, ее временный председатель правления Эрнест Саулитис сегодня на заседании комитета думы по делам транспорта и сообщения заявил, что для выполнения основных функций в этом году выделенной дотации будет достаточно, однако средств не хватит на развитие предприятия.

"Наши расчеты свидетельствуют о том, что в прошлом году, ввиду некорректных расчетов себестоимости, дума не компенсировала предоставление услуг на сумму около 11 млн евро. Хотя бы часть из этих денег попросим выделить нам при рассмотрении поправок к столичному бюджету на этот год", - сказал Саулитис.

На вопрос о том, насколько большая дотация понадобится капитальному обществу в следующем году, он заявил, что нужно будет примерно столько же денег, сколько было выделено в этом году, в рамках от 130 до 140 млн евро.

Саулитис рассказал также о том, что правительство одобрило финансовый отчет прошлого года, который компания закрыла с убытками на сумму около шести млн евро.

По словам Саулитиса, главной причиной убытков стали затраты на покупку техники, а также убытки общества Rīgas mikroautobusu satiksme в 1,5 млн евро. Он подчеркнул, что финансовые показатели компании стабильны, и ее работу удалось оптимизировать настолько, что в этом году не использовался ни один договор об овердрафте.