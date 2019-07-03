СГД пояснила прозвучавшую информацию о чековой лотерее и неплательщиках налогов

Как TVNET пояснила представитель СГД Эвита Тейце-Мамая, в начале чековой лотереи тестировалась система. Сотрудники СГД проверяли девять зарегистрированных чеков и пришли к выводу, что 20% из них недействительны.

"Это свидетельствует о том, что в 20% случаев введенная информация на сайте чековой лотереи была неправильной или некорректной. Призываем жителей не снижать свои шансы выиграть призы и указывать на странице лотереи только истинные данные, а не свободно выбранные комбинации цифр", - отметила Тейце-Мамая.

К тому же представитель СГД напомнила, что в случае выигрыша его можно будет получить, лишь показав оригинал чека - на месте или в отсканированном виде в системе EDS.

Также СГД подчеркивает, что, прося чек, человек таким образом способствует тому, чтобы предприниматель был честным и ответственным перед клиентом.

Информацию, полученную из зарегистрированных чеков, СГД будет использовать для анализа взаимосвязи с той информацией, которая уже имеется в распоряжении службы касательно конкретных предприятий.

Согласно данным СГД, на 12.00 3 июля, уже подано 65 000 чеков.

Как сообщалось, чековая лотерея в Латвии проводится с 1 июля, ее цель - содействовать честной конкуренции и добросовестному выполнению налоговых обязательств, побуждая покупателей требовать чеки и квитанции за приобретенные товары и полученные услуги.

Чтобы принять участие в лотерее и претендовать на денежные выигрыши, а также дополнительные призы от участников программы углубленного сотрудничества с СГД, на сайте www.cekuloterija.lv необходимо зарегистрировать чек, квитанцию или билет на общую сумму не менее пяти евро.

Подтверждающий платеж документ должен быть выдан за товар или услугу, которые получены от зарегистрированного в Латвии налогоплательщика.

После регистрации чек, квитанцию или билет нужно обязательно сохранить, так как в случае выигрыша его необходимо будет предъявить в СГД лично или подать через систему электронного декларирования.

Ежемесячный призовой фонд лотереи состоит из одного денежного приза в 10 000 евро, трех денежных призов по 5000 евро и 50 денежных призов по 100 евро. Также будет проводиться годовой розыгрыш, где можно будет выиграть один денежный приз на 20 000 евро, четыре денежных приза на 10 000 евро и пять призов по 2000 евро.

Кроме того, каждый месяц можно будет принять участие в розыгрыше призов от участников программы углубленного сотрудничества. В настоящее время дополнительные призы уже предоставили 11 участников программы.

Победители лотереи будут объявлены в передаче "Superbingo" на телеканале TV3, а также на сайтах www.cekuloterija.lv и www.latloto.lv. Также им будут высылаться сообщения на указанный при регистрации номер мобильного телефона.