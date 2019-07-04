Футбол с Владимиром Ивановым: Месть "Риги" Тамазу Пертии будет сладкой?

Статус "особый" этому матчу можно дать только по одной причине - оба предыдущих матча с участием этих коллективов завершались со счетом 1:0 в пользу... "Валмиеры". Так было 31 марта на стадионе РТУ, когда судьбу встречи решил гол Пасифика в середине первого тайма, так случилось и в Валмиере 13 мая, когда чашу весов в пользу хозяев поля склонил гол японца Накамуры в начале второго тайма.

Действительно, грузинский тренер Тамаз Пертия, так выходит, пока что самый главный "злодей" для действующего чемпиона страны. Единственный, кому удается раз за разом огорчать главного фаворита первенства и нынешнего лидера. Как будет на этот раз?

Divi zaudējumi pēc kārtas pret Valmieru nav salauzuši lauvu noskaņojumu! Tieši pretēji! Tas pamodināja mūsu pašironiju! Paldies, Tamaz, par palīdzību video filmēšanas procesā! Gaidām visus 4. jūlijā 19:00 Skonto stadionā!😂🔥⚽🤝🇱🇻🇬🇪 pic.twitter.com/ADs5gHFQLB — Riga FC (@RigaFC_Official) 2 июля 2019 г.

Понятно, что "Валмиере" будет очень ну очень тяжело рассчитывать на еще одну сенсацию. Не покривлю душой если предположу, что гости согласились бы и на ничью. А все потому, что в преддверии еврокубков команда Михаила Конева заметно усилилась, крепко перевооружилась и нарастила мускулы. В том числе и эмоционально, после осечки с "Елгавой" (0:1) на этом же стадионе "Сконто" уверенно разобравшись с "Меттой" (4:0).

По признанию самого Пертии, в клубе идет строительство новой команды, чуть ли не с ноля. Несколько игроков ушло, несколько пришло, причем в большинстве своем это все фактурные легионеры из Африки.

Сам по себе этот процесс никогда не проходит гладко. Да и с результатами в последнее время у "Валмиеры" не все так хорошо: в последних пяти матчах - три поражения и ничья. Но за счет резвого старта "Валмиера" по-прежнему идет в турнирной таблице на четвертой позиции. Правда, вектор очевиден - отставание от призовой тройки все больше увеличивается, зато набравшие ход "Вентспилс" и "Лиепая" дышат в затылок.

Тамаз Пертия ФОТО: Jānis Līgats/VALMIERA GLASS VIA Futbols

Кстати, "Рига" впервые в этом сезоне смогла убежать от своего главного конкурента РФШ на расстояние в шесть очков (37 баллов против 31-го). Неужели чемпион страны врубил пятую скорость, воспользовавшись многочисленными осечками своего оппонента?

В субботу, 6 июля, РФШ на "Аркадии" принимает "Елгаву", и для команды Вальдаса Дамбраускаса это будет еще одна возможность ответить всем скептикам, что последние неудачи команды скорее из разряда случайностей.

Мяч просто не идет в ворота, хоть ты тресни! Но сделать это будет непросто, потому что "Елгава" - на подъеме. И я более чем уверен, что поступательное движение у подопечных Олега Кубарева этим летом будет только продолжаться.

ФОТО: Mārtiņš Sīlis, FK Liepāja