Футбол с Владимиром Ивановым: Месть "Риги" Тамазу Пертии будет сладкой?

Футбольный марафон под названием "Вирслига" продолжается. Очередной, 21-й тур чемпионата Латвии по футболу растянется на три дня и особенным он станет потому, что для квартета клубов это будет генеральная репетиция перед стартовыми матчами еврокубков. А значит последняя возможность перед международными смотринами подкорректировать что-то в своей игре. Открывается этот тур уже в четверг центральным матчем, когда на стадионе "Сконто" сойдутся "Рига" и "Валмиера".
Статус "особый" этому матчу можно дать только по одной причине - оба предыдущих матча с участием этих коллективов завершались со счетом 1:0 в пользу... "Валмиеры". Так было 31 марта на стадионе РТУ, когда судьбу встречи решил гол Пасифика в середине первого тайма, так случилось и в Валмиере 13 мая, когда чашу весов в пользу хозяев поля склонил гол японца Накамуры в начале второго тайма.
Действительно, грузинский тренер Тамаз Пертия, так выходит, пока что самый главный "злодей" для действующего чемпиона страны. Единственный, кому удается раз за разом огорчать главного фаворита первенства и нынешнего лидера. Как будет на этот раз?
Divi zaudējumi pēc kārtas pret Valmieru nav salauzuši lauvu noskaņojumu! Tieši pretēji! Tas pamodināja mūsu pašironiju! Paldies, Tamaz, par palīdzību video filmēšanas procesā! Gaidām visus 4. jūlijā 19:00 Skonto stadionā!😂🔥⚽🤝🇱🇻🇬🇪 pic.twitter.com/ADs5gHFQLB— Riga FC (@RigaFC_Official) 2 июля 2019 г.
Понятно, что "Валмиере" будет очень ну очень тяжело рассчитывать на еще одну сенсацию. Не покривлю душой если предположу, что гости согласились бы и на ничью. А все потому, что в преддверии еврокубков команда Михаила Конева заметно усилилась, крепко перевооружилась и нарастила мускулы. В том числе и эмоционально, после осечки с "Елгавой" (0:1) на этом же стадионе "Сконто" уверенно разобравшись с "Меттой" (4:0).
По признанию самого Пертии, в клубе идет строительство новой команды, чуть ли не с ноля. Несколько игроков ушло, несколько пришло, причем в большинстве своем это все фактурные легионеры из Африки.
Сам по себе этот процесс никогда не проходит гладко. Да и с результатами в последнее время у "Валмиеры" не все так хорошо: в последних пяти матчах - три поражения и ничья. Но за счет резвого старта "Валмиера" по-прежнему идет в турнирной таблице на четвертой позиции. Правда, вектор очевиден - отставание от призовой тройки все больше увеличивается, зато набравшие ход "Вентспилс" и "Лиепая" дышат в затылок.
Кстати, "Рига" впервые в этом сезоне смогла убежать от своего главного конкурента РФШ на расстояние в шесть очков (37 баллов против 31-го). Неужели чемпион страны врубил пятую скорость, воспользовавшись многочисленными осечками своего оппонента?
В субботу, 6 июля, РФШ на "Аркадии" принимает "Елгаву", и для команды Вальдаса Дамбраускаса это будет еще одна возможность ответить всем скептикам, что последние неудачи команды скорее из разряда случайностей.
Мяч просто не идет в ворота, хоть ты тресни! Но сделать это будет непросто, потому что "Елгава" - на подъеме. И я более чем уверен, что поступательное движение у подопечных Олега Кубарева этим летом будет только продолжаться.
Так что в субботу нас ожидает интереснейший матч. Ведь РФШ, даже с сильно обновленным составом, все равно остается крепкой боевой единицей, а "Елгава" на всех парах стремится покинуть самый низ турнирной таблицы. Да и мотивация у гостей будет еще та - в этом сезоне елгавский клуб еще не выигрывал у РФШ (по такой же логике, "Ригу" не надо будет дополнительно настраивать на "Валмиеру").
В тот же день, 6 июля, "Вентспилс" дома принимает "Метту". Вроде бы здесь силы не равны - у "желто-синих" и состав посолиднее (сразу несколько новых контрактов, преимущественно с легионерами, на этой неделе подписали руководители вице-чемпиона), да и черная полоса, кажется, завершалась (гостевая победа в прошлом туре над "Елгавой" - 2:1), плюс после дисквалификации на поле должен возвратиться лучший бомбардир команды и всей "Вирслиги" Тосин Айегун (8 мячей).
Но с "Меттой" все равно надо считаться всем без исключения. Во втором круге, например, аутсайдер "Вирслиги" уже обыгрывал курземцев (2:1).
Между матчем-открытием тура в четверг и двумя субботними играми, втиснулась еще одна встреча 21-го тура, которая пройдет в пятницу, 5 июля, когда "Лиепая" будет принимать юрмальский "Спартак" на домашнем стадионе "Даугава".
На мой взгляд, это самый непредсказуемый матч, от которого можно ожидать всего чего угодно. Чемпион второго круга "Спартак" играет так, будто катается на американских горках, но все равно умудряется чуть ли не в одиночку организовать преследование "столичных выскочек".
Сейчас у команды итальянца Нунцио Дзаветтьери 29 очков и отставание от идущей на второй позиции РФШ - в два балла. То есть цель видна, и до нее, как говорится, рукой подать. Но в том-то и дело, что добраться до лидирующих клубов - задачка из высшей математики. Хотя бы потому, что в преддверии этого тура "Спартак" лишился, пожалуй, своего самого креативного игрока, хорвата Тина Вукмановича, который на правах аренды перебрался как раз в РФШ.
Для юрмалчан это, несомненно, существенная потеря, для РФШ - точечное и умное приобретение перед дебютом в еврокубках. И все же статистика здесь говорит в пользу "Спартака", который в этом сезоне дважды обыгрывал лиепайчан с одинаковым счетом 1:0. Но уверен, для наставника "Лиепаи" Александра Старкова это просто цифры. Он точно что-то придумает...