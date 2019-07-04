Пересекали дорогу на велосипедах на красный свет: в Елгаве пострадали подростки

Во вторник в Елгаве в аварии пострадали два подростка-велосипедиста, которые пересекали улицу на запрещающий сигнал светофора, сообщает агентство LETA.
Так, в 12:30 во вторник полиция получила информацию, что в Елгаве на перекрестке улиц Лиела и Паста пострадали двое велосипедистов - девочка и мальчик 2005 года рождения. После аварии их доставили в больницу.
Согласно предварительной информации, велосипедисты пересекали перекресток на запрещающий свет светофора, в результате чего произошло столкновение с автомобилем Hyunday I20, за рулем которого находился мужчина 1985 года рождения. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
Госполиция призывает родителей повторно обсудить с детьми безопасность дорожного движения и важность соблюдения правил.