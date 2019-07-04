Чт, 4.07.2019
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Пересекали дорогу на велосипедах на красный свет: в Елгаве пострадали подростки

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Во вторник в Елгаве в аварии пострадали два подростка-велосипедиста, которые пересекали улицу на запрещающий сигнал светофора, сообщает агентство LETA.

Так, в 12:30 во вторник полиция получила информацию, что в Елгаве на перекрестке улиц Лиела и Паста пострадали двое велосипедистов - девочка и мальчик 2005 года рождения. После аварии их доставили в больницу.

Согласно предварительной информации, велосипедисты пересекали перекресток на запрещающий свет светофора, в результате чего произошло столкновение с автомобилем Hyunday I20, за рулем которого находился мужчина 1985 года рождения. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Госполиция призывает родителей повторно обсудить с детьми безопасность дорожного движения и важность соблюдения правил.

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