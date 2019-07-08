Лера Кудрявцева показала наконец лицо 10-месячной дочери Маши

13 августа дочке 48-летней Леры Кудрявцевой исполнится 11 месяцев. Звездная мама периодически делилась кадрами с малышкой в соцсетях, но при этом почти всегда скрывала ее лицо.

В конце июня молодая мама опубликовала в Instagram видео с дочкой, на котором запечатлено, ка она делает первые шаги - однако опять спиной к камере.

И вот дождались! На днях Кудрявцева поделилась с поклонниками целой серией видео, на которых можно рассмотреть лицо Маши.

"Самый серьезный человек на этой планете - это Макарова Мария Игоревна на качелях", - подписала публикацию звезда.

Эти кадры, судя по всему, были сделаны не в один день, поскольку девочка одета на них по-разному. Пользователи Сети обратили внимание на необычные шапочки малышки, отметив, что Лера растит дочку настоящей модницей.