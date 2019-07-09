Баранник назначил совет Rīgas satiksme в составе четырех человек

В совет назначен бывший председатель правления SEB banka Айнар Озолс, член правления компании ALD Automotive Андрей Панченко, а также член правления Latvijas autoceļu uzturētājs Нормунд Нарвайшс.

Место в совете зарезервировано и у нынешнего временного члена правления Rīgas satiksme Юриса Швандерса. По словам Баранника, он сможет занять эту должность после того, как уйдет с должности члена правления.

В общей сложности Баранник должен был выбрать пятерых членов совета, однако, по его мнению, пятым должен быть человек с высшим юридическим образованием. Для избрания пятого члена совета будет проведен еще один конкурс.

В то же время Баранник отозвал с поста члена правления предприятия Яниса Мейранса, свидетельствует заявление самого Мейранса агентству LETA.

Баранник пояснил свое решение "утратой доверия", однако от дачи более детальных комментариев Мейранс отказался, заявив, что о причинах такого решения нужно спрашивать самого Баранника.

Временным правлением Rīgas satiksme руководит Эрнест Саулитис, а работают в правлении Арманд Крузе и Юрис Швандерс.

Как агентству LETA пояснил сам Баранник, Мейранс одновременно занимал должности в правлении Rīgas satiksme и Rīgas karte, что, по его мнению, является конфликтом интересов. Мейрансу был дан выбор, какую должность занять, но он сам этого решения не принял.