У Меркель - третий публичный приступ дрожи за неполный месяц
Канцлер Германии Ангела Меркель в среду пережила уже третий публичный приступ дрожи за неполный месяц, пишет Deutsche Welle.
64-летняя Меркель в среду в Берлине принимала премьер-министра Финляндии Аннти Ринне. На видеозаписях с мероприятия видно, что Меркель во время гимна Финляндии несильно трясет.
Вскоре после этого представитель правительства Германии выступил с заявлением, что канцлер чувствует себя хорошо и встреча с Ринне продолжится как было запланировано.
В первый раз Меркель пережила публичный приступ дрожи 18 июня во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда она заявила, что попила воды и чувствует себя лучше.
Однако 27 июня Меркель снова начала дрожать во время встречи с президентом Германии Франком Вальтером Штейнмайером.
Бюро Меркель отрицает слухи о состоянии здоровья канцлера, утверждая, что о прошлых случаях была виновна жара. Однако в среду в Берлине было прохладнее.