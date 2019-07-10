У Меркель - третий публичный приступ дрожи за неполный месяц

64-летняя Меркель в среду в Берлине принимала премьер-министра Финляндии Аннти Ринне. На видеозаписях с мероприятия видно, что Меркель во время гимна Финляндии несильно трясет.

Вскоре после этого представитель правительства Германии выступил с заявлением, что канцлер чувствует себя хорошо и встреча с Ринне продолжится как было запланировано.

В первый раз Меркель пережила публичный приступ дрожи 18 июня во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда она заявила, что попила воды и чувствует себя лучше.

Однако 27 июня Меркель снова начала дрожать во время встречи с президентом Германии Франком Вальтером Штейнмайером.