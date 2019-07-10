Ср, 10.07.2019
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У Меркель - третий публичный приступ дрожи за неполный месяц
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ФОТО: AP/Scanpix

Канцлер Германии Ангела Меркель в среду пережила уже третий публичный приступ дрожи за неполный месяц, пишет Deutsche Welle.

64-летняя Меркель в среду в Берлине принимала премьер-министра Финляндии Аннти Ринне. На видеозаписях с мероприятия видно, что Меркель во время гимна Финляндии несильно трясет.

Вскоре после этого представитель правительства Германии выступил с заявлением, что канцлер чувствует себя хорошо и встреча с Ринне продолжится как было запланировано.

В первый раз Меркель пережила публичный приступ дрожи 18 июня во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда она заявила, что попила воды и чувствует себя лучше.

Однако 27 июня Меркель снова начала дрожать во время встречи с президентом Германии Франком Вальтером Штейнмайером.

Бюро Меркель отрицает слухи о состоянии здоровья канцлера, утверждая, что о прошлых случаях была виновна жара. Однако в среду в Берлине было прохладнее.

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