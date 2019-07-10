В прошлом году 25 детей родители зарегистрировали как неграждан

Согласно информации, предоставленной Управлением по делам гражданства и миграции, 1 января этого года в Латвии было 4383 детей, являющихся негражданами, а в начале 2018 года таких детей было 5260. Кроме того, выросло число зарегистрированных в качестве граждан Латвии новорожденных, чьи родители имеют статус негражданина или не могут передать свой статус гражданина ребенку.

Одной из рекомендаций ООН для Латвии было обеспечение того, чтобы как можно меньшее число новорожденных было зарегистрировано в качестве неграждан Латвии.

Согласно заявлению Минблага, Латвия провела ряд мероприятий для воплощения рекомендаций ООН, в том числе была проведена информационная кампания, в ходе которой родители детей до 15 лет, имеющих статус неграждан или лиц без гражданства, были проинформированы о возможности получения гражданства для их ребенка.

Комитет по правам ребенка ООН также советовал Латвии рассмотреть возможность ратификации Европейской конвенции о гражданстве 1997 года, подписанной Латвией в 2001 году, а также Конвенции Совета Европы о недопущении безгражданства в связи с правопреемством государств. В сообщении Минблага говорится, что Латвия еще не ратифицировала подписанную в 2001 году конвенцию о гражданстве, потому что до сих пор продолжается оценка соответствия латвийских правовых актов требованиям конвенции. В то же время Латвия пока не рассматривает присоединение к Конвенции Совета Европы о недопущении безгражданства в связи с правопреемством государств.