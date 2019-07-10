Первый зарубежный визит Левитса: говорил о пиве и окружающей среде

Кальюлайд и Левитс подтвердили, что отстаивают единые ценности в Европе. Кальюлайд также подчеркнула, что Эстония и Латвия наряду с наращиванием трансграничного цифрового сотрудничества должны начать общее сотрудничество по обороту упаковки.

"Я очень ценю, что только что вступивший в должность президент Латвии Эгил Левитс совершил свой первый зарубежный визит именно в Эстонию. Хотя Эстонию и Латвию связывают отношения далеко не только эмоциональные. Латвия наш третий по объему товарообмена партнер, мы отстаиваем либеральные демократические ценности, на которых основан Европейский союз. Мы одинаково понимаем ситуацию безопасности и знаем, что в обеспечение безопасности и стабильности следует вносить вклад всем государствам.

Латвия в последние годы предприняла шаги по повышению расходов на оборону, и вступление в клуб стран с 2 процентами расходов на оборону производит впечатление и всемерно приветствуется", - сказала Кальюлайд.

Президент Эстонии отметила, что на встрече говорила с Левитсом и о пиве. "Мы говорили и о пиве. Не о цене и налогах, а о том, что следует за пивом. Это банка или бутылка. Мы должны вместе продвигаться дальше и создать первую трансграничную систему оборота упаковки, что стало бы примером для всей Европы. Замечательно, что первые конкретные шаги в этом направлении уже сделаны.

На самом деле вопрос не в бутылках и банках. Это вопрос окружающей среды, Балтики, нашего Северного полушария, нашей планеты. Это может казаться маленьким шажком, однако в борьбе с проблемами окружающей среды и климатическими кризисами мы можем продвигаться дальше только тогда, когда каждый станет принимать в этом участие",- сказала Кальюлайд.

Она подчеркнула, что следует активизировать и дигитальное общение. "У нас в этой сфере уже сделаны конкретные шаги по обмену базами данных, но есть еще много возможностей для развития. В то же время есть все предпосылки для того, чтобы наладить трансграничный обмен данными и тем самым стать единственной в мире такого рода сетью", - сказала президент Эстонии.

Также оба президента сошлись во мнении, что в области уменьшения климатических изменений необходимо тесное сотрудничество северных и балтийских стран.

В ходе двусторонней встречи президенты Латвии и Эстонии подчеркнули активное сотрудничество и взаимопонимание обеих стран. Левитс отметил, что латвийский народ всегда будет благодарен эстонским солдатам, пришедшим на помощь во время Цесисских боев в 1919 году, что помогло отвоевать свободу Латвии.

Кроме того, Левитс и Кальюлайд обсудили вопросы международного права, касающиеся кибербезопасности и цифровых возможностей, а также укрепления демократии.

Президенты обсудили также актуальные вопросы Европейского союза, ход проекта Rail Baltic и важность синхронизации электросети стран Балтии.

В свою очередь с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом Эгил Левитс обсудил общую ответственность стран ЕС за создание будущего Евросоюза.

"Я убежден, что Латвия и Эстония будут очень активны в политических дискуссиях последующих лет, касающихся будущего ЕС и различных вопросов современной идентичности. Столкнувшись с разногласиями, мы должны добиваться общих решений, чтобы Европа и в дальнейшем была единой и сильной, основанной на общих ценностях", - заявил Левитс.

Левитс и Ратас сошлись во мнении, что у Латвии и Эстонии есть потенциал для сотрудничества в отрасли цифровых технологий для создания общих цифровых услуг для жителей своих стран.

В ходе встречи Левитс и Ратас обсудили участие Латвии и Эстонии в укреплении НАТО и рассмотрении общих вопросов безопасности. Премьер-министр Эстонии высоко оценил открытие многонационального дивизионного штаба "Север" в Адажи и подчеркнул, что это событие является большим вкладом в региональную безопасность.