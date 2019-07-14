Автомобиль выехал на тротуар и сбил пять человек: погибла 12-летняя девочка

В субботу, 13 июля, в Алуксне выехавший на тротуар автомобиль сбил пять человек - четверо получили травмы, а 12-летняя девочка погибла, сообщает Государственная полиция.
ДТП произошло около 12.50. Мужчина, находившийся за рулем автомобиля Volkswagen Passat Variant, выехал на тротуар, где совершил наезд на двух взрослых и трех детей.
Одна девочка умерла на месте происшествия, еще две девочки, мужчина и женщина получили травмы и находятся в больнице.
Обстоятельства ДТП выясняются.
В целом за прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 108 дорожно-транспортных происшествий.