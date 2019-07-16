Восемь на одного: в Юрмале произошла жестокая драка, полиция ищет подозреваемых

Ее публикация быстро разлетелась по различным группам в соцсети. По словам женщины, восемь человек накинулись на прохожего, сорвали с мужчины золотую цепочку и украли мобильный телефон.

"Избивали восемь человек одного ногами ! Сорвали и украли золотую цепочку. Разбили телефон. Пострадавший, отбиваясь, добежал до машины Mercedes-Benz C-класс 2018 года. Нападавшие восемь человек разворотили всю машину! Вокруг было много свидетелей и водителей такси!!!", - написала Tati Joy.

Она указала, что драка началась после того, как прохожие вступились за женщину, которую избивал один из восьми агрессоров.

"Драка началась с того, что один из этих восьми шакалов, стоял и бил женщину!!! Все проходили мимо! И только два парня остановились и спросили, в чем дело. Подскочили остальные шакалы и избили ногами!", - отметила женщина.

Русский TVNET связался с Госполицией, чтобы выяснить подробности инцидента. Представитель стражей порядка Гита Гжибовска подтвердила факт драки. По ее словам, заявление об инциденте было подано в Юрмальский участок Госполиции.

"Начат уголовный процесс. Пока выясняются обстоятельства случившегося и личности подозреваемых", - подчеркнула Гжибовска.