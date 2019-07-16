Сотрудники бюро Вейониса получат компенсаций на 83 тысячи евро

Сотрудникам бюро предыдущего президента Латвии Раймонда Вейониса будут выплачены компенсации в размере 83 405 евро, постановило сегодня правительство.
Срок полномочий Вейониса истек 7 июля. С его прекращением с работы в канцелярии президента уйдет несколько человек, которым полагаются выходные пособия и компенсации за неиспользованные отпуска.
Выходных пособий выплачено на 19 248 евро, компенсации за неиспользованные отпуска составили 47 965 евро, на взносы обязательного социального страхования - 16 192 евро.