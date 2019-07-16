Ср, 17.07.2019
Дело в том, что, порядком устав от отсутствия "света в конце тоннеля" донбасского конфликта, а также видя практическую невыполнимость минских соглашений, ЕС сегодня не прочь бы согласиться на заморозку конфликта - до никому неведомых "лучших времен". Иван Пауков, комментатор TVNET

Сотрудники бюро Вейониса получат компенсаций на 83 тысячи евро

ФОТО: Zane Bitere / LETA

Сотрудникам бюро предыдущего президента Латвии Раймонда Вейониса будут выплачены компенсации в размере 83 405 евро, постановило сегодня правительство.

Срок полномочий Вейониса истек 7 июля. С его прекращением с работы в канцелярии президента уйдет несколько человек, которым полагаются выходные пособия и компенсации за неиспользованные отпуска.

Выходных пособий выплачено на 19 248 евро, компенсации за неиспользованные отпуска составили 47 965 евро, на взносы обязательного социального страхования - 16 192 евро.

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