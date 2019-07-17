СМИ: литовский Swedbank может быть связан с сирийской программой химического оружия

В ходе начатого в 2018 году внутреннего дознания было обнаружено, что из Swedbank в Литве были совершены подозрительные переводы денег в банк FBME. Речь идет о подвергшемся международной критике банке, головной офис которого находится в Танзании. Его связывают с оружейным бизнесом, отмыванием денег, финансированием торговли людьми и терроризма, пишет Rus.Postimees .

В 2014 году Бюро расследование финансовых преступлений США решило приостановить доступ банку FBME к банковской системе штатов. Решение вступило в силу три года спустя.

"FBME рекламирует себя своими нестрогими правилами в отношении отмывания денег, чтобы привлечь бизнес, близкий к нелегальному", – сообщило тогда бюро, которое нашло по меньшей мере один банковский счет клиента FBME, который использовался как прикрытие для сирийской программы химического оружия.

Swedbank начал расследование переводов в FBME банк, в ходе которого нашли связь с данной программой. Как стало известно, денежные переводы делали клиенты Swedbank в Литве, а так как FBME связан с сирийской программой химического оружия, об этих переводах сообщили и руководству банка.

В ходе газовых атак в Сирии погибли тысячи человек. 21 августа 2013 года неизвестные выпустили по жилым кварталам сирийского оазиса Гута несколько ракет с боеголовками, начиненными зарином. По разным данным, погибли от 300 до 1500 человек.

Организация по запрещению химического оружия (OPCW) расследовала применение ядовитого газа в Сирии в ходе гражданской войны и критиковала правительство страны за то, что оно держит в тайне объем химического оружия.

В начале июля этого года гендиректор Организации по запрещению химического оружия представил в ООН доклад, в котором говорится, что OPCW подтвердила уничтожение Сирией всех 27 объектов по производству химического оружия.