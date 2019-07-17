"Рига" не смогла преодолеть первый отборочный раунд Лиги чемпионов

Напомним, что первый матч в Ирландии закончился со счётом 0:0.

Команды начали матч очень осторожно и лишь изредка угрожали воротам друг друга опасными моментами. На 35-й минуте хорошая возможность отличиться была у "Дандолка", но чётко сыграл вратарь Роберт Озолс. Несколько минут спустя счёт могли открыть уже рижане, но удар Романа Дебелко пришёлся мимо ворот.

На 64-й минуте ирландцам всё-таки удалось забить гол, но арбитр встречи не засчитал взятия ворот из-за положения вне игры. Основное время не принесло голов, поэтому командам предстояло провести два дополнительных тайма по 15 минут.

Овертаймы особо ничем не запомнились, кроме того, что игрок "Риги" Херди Пренга заработал вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. Это удаление не отразилось на счёте и исход матча решила серия 11-метровых.

Несмотря на отличную игру Роберта Озолса, который отразил два пенальти, футболисты "Риги" трижды промахнулись с точки и потерпели поражение.

Таким образом, "Дандолк" вышел во второй раунд, где сыграет с азербайджанским "Карабахом". "Рига" также не прощается с еврокубками и продолжит борьбу в отборочном этапе Лиги Европы, где латвийской команде предстоят две встречи с чемпионом Польши "Пястом" (25 июля на выезде и 1 августа в Риге).