Хакеры раскрыли секретного подрядчика спецслужб ФСБ

Хакеры, взломавшие сервер, опубликовали в этот же день в Twitter 0v1ru$ скриншоты папки "Компьютер", которая, скорее всего, принадлежала компании Sytech. На одном изображении можно видеть, что общий объем данных составил 7,5 терабайта. На другом видно, что большинство информации удалено.

Все мы, журналисты, студенты и даже пенсионеры, находимся под навлюдением ФСБ. Присоединяйтесь к нам, как и 0V1ru$, защищая наше будущее! Они не заглушат наши голоса! @tjournal @Dobrokhotov @bbcrussian @unkn0wnerror pic.twitter.com/HUYDas7FSN

Один из проектов компании - "Наутилус-С" был разработан еще в 2012 году по заказу научно-исследовательского института "Квант", который находится в ведении ФСБ. Проект включает в себя подставной выходной узел браузера Tor, через который могут отправлять запросы на сайты. "Зная, в какой момент конкретный пользователь отправляет запросы через Tor, операторы программы могли при определенном везении сопоставить их по времени с заходами на сайты через подконтрольный узел", — сообщает BBC.