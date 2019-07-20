Сб, 20.07.2019
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Хакеры раскрыли секретного подрядчика спецслужб ФСБ

ФОТО: Ekrānuzņēmums

Российская компания Sytech, которая считается крупным подрядчиком российских спецслужб и ведомств, разработала для Федеральной службы безопасности (ФСБ) программу, которая может обеспечить деанонимизацию пользователей сетей Tor. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на BBC. 

Согласно данным BBC, 13 июля хакеры взломали сайт компании Sytech. Они повесили на главной странице изображение "йоба-фейс", скачали архивы, а затем внутренние документы были отправлены журналистам.

ФОТО: Ekrānuzņēmums

Хакеры, взломавшие сервер, опубликовали в этот же день в Twitter 0v1ru$ скриншоты папки "Компьютер", которая, скорее всего, принадлежала компании Sytech. На одном изображении можно видеть, что общий объем данных составил 7,5 терабайта. На другом видно, что большинство информации удалено. 

По данным хакеров, Sytech занималась как минимум над двадцатью непубличными IT-проектами по заказу российских спецслужб и ведомств.

Один из проектов компании - "Наутилус-С" был разработан еще в 2012 году по заказу научно-исследовательского института "Квант", который находится в ведении ФСБ. Проект включает в себя подставной выходной узел браузера Tor, через который могут отправлять запросы на сайты. "Зная, в какой момент конкретный пользователь отправляет запросы через Tor, операторы программы могли при определенном везении сопоставить их по времени с заходами на сайты через подконтрольный узел", — сообщает BBC.

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