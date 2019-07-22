Полицейские разоблачили группу наркоторговцев

В суд передано дело, по которому пять человек обвиняются в хранении, перевозке и реализации 990 г марихуаны организованной группой, сообщила представитель прокуратуры Лаура Маевска.
Один из этих людей обвиняется также в незаконном приобретении и хранении почти 3 кг наркотика.
Согласно обвинению, в апреле 2018 года четверо мужчин и одна женщина договорились и разделили роли. Один должен был искать покупателя, второй хранил марихуану в гараже, арендованном третьим участником группы.
Был найден человек, готовый за 6000 евро купить 990 г марихуаны, и трое участников организованной группы доставили наркотик по адресу в Риге. Они продали его человеку, участвовавшему в специальном следственном эксперименте, и были задержаны.
Четверо мужчин ранее познакомились, отбывая наказание в Валмиерской тюрьме.