Ким Чен Ыну показали новую подводную лодку

На прошлой неделе КНДР сообщила, что может прервать 20-месячную паузу в испытаниях ядерного оружия и ракет, чтобы протестовать против ожидаемых военных учений США и Южной Кореи.

Официальное новостное агентство Северной Кореи KCNA сообщило, что Ын выразил большое удовлетворение новой подлодкой, когда ознакомился с ее оперативной информацией и системами оружия.

Ким Чен Ын "отметил необходимость постепенно увеличивать силы обороноспособности государства, направляя большие усилия на развитие морского оружия", - сообщило KCNA.

Агентство не открыло, когда и когда Ын осмотрел новую лодку, но указало, что вскоре аппарат планируется начать использовать.

Изготовление новой подводной лодки свидетельствует, что Пхеньян укрепляет свои вооруженные силы, несмотря на дипломатические попытки США, которые начались в начале прошлого года.

Пхеньян многократно утверждал, что готов отказаться от своей ядерной программы в обмен на политические и экономические блага.

Пока что неизвестно, какую именно подводную лодку построили в Северной Корее. Однако ее попытки разработать ракету которая могла бы стрелять с подводной лодки, вызвали опасения в соседних странах, так как такие ракеты сложнее заметить.