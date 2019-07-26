Три знака Зодиака, которым Ванга предрекла тяжелую жизнь

Весы

Первыми из представителей зодиакального круга с нелегкой судьбой Ванга называла Весы. По ее словам, они очень зависят от чужого мнения и часто становятся "козлами отпущения" в различных ситуациях. Весами легко манипулировать, из-за чего они попадают в неприятные ситуации.

В качестве рекомендации ясновидящая советовала представителям этого знака учиться жить своими принципами и правилами и четко обозначать свое мнение.

Рак

Подверженные депрессивным состояниям Раки, как утверждала Ванга, также склонны "утяжелять" свою ношу.

Как только представители этого знака перестанут предавать излишнее значение мелочам и поддаваться эмоциям, их судьба начинает выходить на светлую полосу.

Также Ракам рекомендуется держать под контролем отношения с родственниками - проявлять больше чуткости и внимания к близким.

Близнецы

Тяжело в жизни, по мнению Ванги, приходится и Близнецам, которые по праву считаются двойственными натурами. Вспыльчивый и несдержанный характер может привести представителей этого знака Зодиака к серьезными проблемам и оттолкнуть от них влиятельных людей.