В Таллинне семья принесла на пляж двухметрового удава

В воскресенье, 28 июля, около 19 часов женщина, отдыхающая с ребенком на пляже озера в Таллинне, обратилась к пляжной охране, сообщив, что в воде плавает змея. Женщина указала в сторону камыша, где играли дети. Об этом сообщает Rus.Postimees.