В Таллинне семья принесла на пляж двухметрового удава

В воскресенье, 28 июля, около 19 часов женщина, отдыхающая с ребенком на пляже озера в Таллинне, обратилась к пляжной охране, сообщив, что в воде плавает змея. Женщина указала в сторону камыша, где играли дети. Об этом сообщает Rus.Postimees.
Информация подтвердилась. Одна семья на самом деле привезла с собой на озеро удава.
Хозяева рептилии заявили, что не знали о запрете на змей на публичных пляжах.
Они также рассказали охраннику, что ни одной змеи на пляже не видели.
Охранник попросил семью унести с пляжа двухметрового удава, поскольку на общественные пляжи запрещено брать домашних животных. Хозяева удава послушались охранников и покинули пляж.
На пляже в тот момент находилось более 400 человек.