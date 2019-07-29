Пн, 29.07.2019
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В Таллинне семья принесла на пляж двухметрового удава

Удав. Иллюстративное фото.

ФОТО: Margus Ansu

В воскресенье, 28 июля, около 19 часов женщина, отдыхающая с ребенком на пляже озера в Таллинне, обратилась к пляжной охране, сообщив, что в воде плавает змея. Женщина указала в сторону камыша, где играли дети. Об этом сообщает Rus.Postimees

Информация подтвердилась. Одна семья на самом деле привезла с собой на озеро удава. 

Хозяева рептилии заявили, что не знали о запрете на змей на публичных пляжах. 

Они также рассказали охраннику, что ни одной змеи на пляже не видели.

Охранник попросил семью унести с пляжа двухметрового удава, поскольку на общественные пляжи запрещено брать домашних животных. Хозяева удава послушались охранников и покинули пляж.

На пляже в тот момент находилось более 400 человек.

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