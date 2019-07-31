Презентация футболиста пошла не по сценарию: раздался громкий стон из порно

Первая презентация футболиста Филипе Луиса, на днях присоединившегося к бразильскому клубу "Фламенго", пошла не по сценарию.
Спортсмен собирался ответить на вопрос журналиста, как вдруг в комнате для пресс-конференции раздался громкий стон.
Заразительный смех футболиста покорил многих, не мог остановиться хихикать и председатель клуба.
Потребовалось некоторое время, пока Луис и все присутствующие смогли успокоиться и вернуться к конференции.
Flamengo was introducing Filipe Luis and suddenly a groan was heard... Only in Brazil 😂pic.twitter.com/E30rLDUcfr— Troll Football (@TrollFootball) July 27, 2019
Sports.ru отмечает, что это первый раз, когда презентацию прервали таким способом, но не единственный порно-пранк в истории футбола.
В 2018 году в перерыве матча "Бристоль Роверс" – "Кроули Таун" фанаты хозяев отправились в бар на стадионе. Обычно там по телевизору демонстрируют Sky Sports News, чтобы болельщики могли следить за результатами в параллельных играх, но кто-то стащил пульт от телевизора и переключил на порно-канал.
Огорчились лишь те, кто пришел с детьми.
August 14, 2018