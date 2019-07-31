Ср, 31.07.2019
По данным опроса, проведенного в марте 2019 года платформами Your Move и CVMarket.lv, после Brexit в Великобритании планируют остаться 84% проживающих в этой стране латвийцев. Русский TVNET
  • RUS TVNET
  • Спорт
  • Футбол
  • Презентация футболиста пошла не по сценарию: раздался громкий стон из порно

Презентация футболиста пошла не по сценарию: раздался громкий стон из порно

Филипе Луис (справа)

ФОТО: AFP / Scanpix

Первая презентация футболиста Филипе Луиса, на днях присоединившегося к бразильскому клубу "Фламенго", пошла не по сценарию. 

Спортсмен собирался ответить на вопрос журналиста, как вдруг в комнате для пресс-конференции раздался громкий стон.

Заразительный смех футболиста покорил многих, не мог остановиться хихикать и председатель клуба. 

Потребовалось некоторое время, пока Луис и все присутствующие смогли успокоиться и вернуться к конференции.

Sports.ru отмечает, что это первый раз, когда презентацию прервали таким способом, но не единственный порно-пранк в истории футбола.

В 2018 году в перерыве матча "Бристоль Роверс" – "Кроули Таун" фанаты хозяев отправились в бар на стадионе. Обычно там по телевизору демонстрируют Sky Sports News, чтобы болельщики могли следить за результатами в параллельных играх, но кто-то стащил пульт от телевизора и переключил на порно-канал.

Огорчились лишь те, кто пришел с детьми.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ