Гороскоп Павла Глобы на август 2019 года. Сравните с прогнозом Василисы Володиной

Счастливый, неспешный, гармоничный - таким станет август для большинства из нас, но лишь при условии, что мы сможем соответствовать установленному звездами порядку.

Скопление разных планет в знаке Льва призывает к самоотдаче, укреплению силы воли и целеустремленности, к личностному развитию.

Те, кто сможет придерживаться этих правил, ощутят на себе благоприятное влияние планет.

Овен

Благодаря усиленному до 23 августа Солнцу во Льве Овны будут полны сил, решительности и уверенности в себе. События жизни то и дело будут вынуждать их оказываться в центре внимания, что подарит успех. Овны смогут не только справиться со своими обязанностями, но и показать себя в выгодном свете. Правда, август по всем показателям будет полярным:

с одной стороны, Солнце сулит удачу, с другой - вспыльчивый Марс склоняет к нескромному поведению, которое вызовет зависть окружающих.

Необходимо привести к гармонии внутреннее состояние и осознать, что это небольшая цена за то, чтобы весь месяц чувствовать себя на высоте.

Телец

Венера, проходящая созвездие Льва, предоставляет Тельцам отличную возможность одержать победу над обстоятельствами, возможно, несколько раз. Даже если демонстрация своих талантов не входила в планы Тельцов, аспекты планеты-покровителя то и дело будут подталкивать их к этому, предоставляя шансы показать себя с самой выгодной стороны.

Это относится ко всем сферам жизни - дружбе, отношениям, работе. С 1 по 21 августа - особенно удачный период для Тельцов.

Эксперты dailyhoro.ru советуют планировать важные дела именно на эти даты, чтобы после перехода Венеры в Деву можно было спокойно плыть по течению.

Близнецы

Меркурий в не самом выгодном положении, а значит - Близнецам стоит приготовиться к тому, что в этом месяце они столкнутся с конфликтами. Восстановить подорванные отношения будет непросто, поэтому лишняя подозрительность и критичность в августе - плохие союзники. При этом стабильное влияние Сатурна сулит гармоничное течение жизни.

Да, медленное развитие событий покажется однообразным, но если Близнецы приготовятся к этому, то смогут провести месяц с пользой.

Рак

В начале августа внутренний голос подскажет Ракам путь к достижению желаемого. Главную роль в жизни представителей этого pнака сыграет Венера во Льве. С 1 по 21 августа к Ракам будут приходить предчувствия, вещие сны, подсказки Вселенной.

В приоритете - сфера чувств, а также духовное развитие. Астролог советует выйти за рамки привычных ограничений, чтобы лучше понять этот мир и себя.

В августе у Раков есть все шансы вырваться из будничной суеты, взглянуть на многие обыденные вещи по-новому. Только не стоит доверять призракам прошлого, даже если они будут навязчиво напоминать о себе.

Лев