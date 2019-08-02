Гороскоп Павла Глобы на август 2019 года. Сравните с прогнозом Василисы Володиной
Астрологический прогноз на последний месяц лета поможет избежать неприятностей и даже изменить жизнь к лучшему. Известный российский астролог Павел Глоба подскажет, как использовать планетарные аспекты себе во благо. А может, его предсказания окажутся для вас более благоприятными, чем гороскоп Василисы Володиной, который мы публиковали накануне. Сравните.
Счастливый, неспешный, гармоничный - таким станет август для большинства из нас, но лишь при условии, что мы сможем соответствовать установленному звездами порядку.
Скопление разных планет в знаке Льва призывает к самоотдаче, укреплению силы воли и целеустремленности, к личностному развитию.
Те, кто сможет придерживаться этих правил, ощутят на себе благоприятное влияние планет.
Овен
Благодаря усиленному до 23 августа Солнцу во Льве Овны будут полны сил, решительности и уверенности в себе. События жизни то и дело будут вынуждать их оказываться в центре внимания, что подарит успех. Овны смогут не только справиться со своими обязанностями, но и показать себя в выгодном свете. Правда, август по всем показателям будет полярным:
с одной стороны, Солнце сулит удачу, с другой - вспыльчивый Марс склоняет к нескромному поведению, которое вызовет зависть окружающих.
Необходимо привести к гармонии внутреннее состояние и осознать, что это небольшая цена за то, чтобы весь месяц чувствовать себя на высоте.
Телец
Венера, проходящая созвездие Льва, предоставляет Тельцам отличную возможность одержать победу над обстоятельствами, возможно, несколько раз. Даже если демонстрация своих талантов не входила в планы Тельцов, аспекты планеты-покровителя то и дело будут подталкивать их к этому, предоставляя шансы показать себя с самой выгодной стороны.
Это относится ко всем сферам жизни - дружбе, отношениям, работе. С 1 по 21 августа - особенно удачный период для Тельцов.
Эксперты dailyhoro.ru советуют планировать важные дела именно на эти даты, чтобы после перехода Венеры в Деву можно было спокойно плыть по течению.
Близнецы
Меркурий в не самом выгодном положении, а значит - Близнецам стоит приготовиться к тому, что в этом месяце они столкнутся с конфликтами. Восстановить подорванные отношения будет непросто, поэтому лишняя подозрительность и критичность в августе - плохие союзники. При этом стабильное влияние Сатурна сулит гармоничное течение жизни.
Да, медленное развитие событий покажется однообразным, но если Близнецы приготовятся к этому, то смогут провести месяц с пользой.
Рак
В начале августа внутренний голос подскажет Ракам путь к достижению желаемого. Главную роль в жизни представителей этого pнака сыграет Венера во Льве. С 1 по 21 августа к Ракам будут приходить предчувствия, вещие сны, подсказки Вселенной.
В приоритете - сфера чувств, а также духовное развитие. Астролог советует выйти за рамки привычных ограничений, чтобы лучше понять этот мир и себя.
В августе у Раков есть все шансы вырваться из будничной суеты, взглянуть на многие обыденные вещи по-новому. Только не стоит доверять призракам прошлого, даже если они будут навязчиво напоминать о себе.
Лев
Скопление планет в созвездии Льва подтолкнет представителей этого знака Зодиака к переоценке приоритетов и мыслям о будущем. Львы не будут мечтать, строя воздушные замки, а конкретно поймут, куда им нужно двигаться.
Планы будут отличаться конкретикой и продуманностью, но могут пострадать от неожиданных обстоятельств, которые проявят себя в конце месяца.
Чтобы быстро сориентироваться в форс-мажорной ситуации, Львам потребуется приготовить запасной план действий. Единственное, что может расстроить: уделяя внимание будущему, Львы рискуют потеряться в настоящем. Рекомендуется обращать внимание на текущие события и не поддаваться на провокации завистников. Затянувшиеся токсичные отношения подойдут к логическому завершению.
Дева
Меркурий и Марс могут привести к событиям, которые проверят Дев на силу духа. Период с 18 по 31 августа - важное время, благоприятное для восстановления сил, для новых планов и свершений. Очень полезно в начале августа составить список важных дел и планов на ближайшие недели, а потом (с переходом Марса в Деву 18 августа) рассмотреть спланированное критическим взглядом и оставить в списке то, что явно по силам.
Удача сейчас - случай редкий, поэтому поэтапное и строгое следование намеченным планам в достижении поставленных целей принесет больше пользы.
Месяц довольно благоприятен для саморазвития, работы с подсознанием, избавления от негативных программ.
Весы
Весам предстоит устоять на ногах под воздействием отрицательно настроенного Солнца во Льве. Сомнения, тревожность и страхи, которые породит светило, могут серьезно ослабить энергетику представителей данного созвездия. По словам астролога, Весам будет трудно противостоять негативу. Но даже если они сделают это, то вряд ли возьмутся за срочные дела.
Солнечная активность склоняет к пассивности. Впрочем, такая тактика не повредит, а поможет обновить энергетику и отдохнуть.
К концу августа спорные ситуации станут однозначными, а трудные задачи обретут легкое решение.
Скорпион
В этом месяце астрологическая ситуация может столкнуть Скорпионов с внутренними и внешними конфликтами, и им предстоит решать, что сделать и как поступить. Найти верное решение поможет взгляд со стороны:
ситуацию следует рассмотреть под разными углами, чтобы найти оптимальный выход из кризиса, созданного ретроградным Нептуном.
Астролог предупреждает: сделав выбор, Скорпионам придется забыть о других вариантах, так как принятые решения будут необратимыми.
Стрелец
Особенно благоприятным в августе станет влияние Солнца, Марса и Юпитера. С 1 по 21 августа Стрельцам рекомендуется делать ставку на поддержку планет-покровителей, не забывая и о собственных усилиях. В остальное время достаточно высок риск стать жертвой энергетического вампира.
Повышена вероятность конфликтов, особенно с близкими. Более того, активные попытки решить конфликты принесут, скорее, противоположный эффект.
Самое мудрое решение - смириться с тем, что конец августа окажется проблемным периодом, и игнорировать споры и ссоры. В целом Стрельцам правильнее всего плыть по течению, не пытаясь переломить ход событий.
Козерог
Марс и Меркурий сулят Козерогам хорошие возможности в финансовой сфере. Астролог советует держать ее под пристальным вниманием, особенно с 1 по 18 и с 29 по 31 августа. Усилия окупятся сторицей, главное - не сворачивать с выбранного пути.
Есть риск переоценить свои силы, поэтому, чтобы амбиции соответствовали действительности, рекомендуется развивать свои лучшие качества.
А вот к спокойному взаимодействию с близкими Козероги будут подготовлены плохо: слишком много агрессии и жажды к борьбе. Поэтому важно контролировать эмоции, практиковать медитацию и не позволять себе заводиться на пустом месте.
Водолей
Негативное влияние Солнца породит страхи, неуверенность, растерянность, сомнения. Но Водолеям важно понимать, что это реакция не на внешние трансформации, а на внутренние перемены. Под эгидой Солнца такие метаморфозы совершенно естественно могут напугать и заставить почувствовать, что земля уходит из-под ног. Астролог советует быть осторожнее и внимательнее к собственным желаниям.
Бережное отношение к себе поможет внутреннему "Я" окрепнуть, а вот метания из крайности в крайность только усугубят ситуацию и усилят беспокойство.
Период с 1 по 21 августа - самое лучшее время, чтобы вспомнить о законах благополучия и использовать их себе на пользу.
Рыбы
Новолуние 1 августа - самое время распрощаться с прошлым, обновить энергетику и начать новую жизнь. Конец лета - удивительное время, подходящее для решения текущих вопросов и планомерного движения вперед.
По словам астролога, Рыбам в августе лучше идти к мечте маленькими шажками, чем после решительного рывка потерять силы.
Регулярность и постоянство в делах помогут противостоять хаотичной энергетике планет-антагонистов. Это будет лучший месяц для того, чтобы порадовать себя и близких, позаботиться о них, сделать им подарки и дать полезные советы.