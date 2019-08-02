Человек, который три года назад предсказал Зеленского на посту президента

Бобиренко - бывший депутат украинского города Суми, он руководит небольшим центром исследований. На его счету интересное достижение - первый напечатанный прогноз, что Зеленский станет президентом Украины.

В то время на экраны только вышел сериал "Слуга народа", где Зеленский изображал ставшего случайно президентом Украины учителя истории.

Несмотря на то, что у Зеленского сейчас огромное влияние на политику Украины, Бобиренко прогнозирует ему скорое и быстрое падение рейтинга популярности. Бобиренко считает, что на следующих выборах через пять лет Зеленский потерпит тяжелое поражение, а уже в течение двух-трех лет его рейтинг популярности снизится до однозначного числа.

Когда-то Зеленский был "только артистом, который играл роль, однако сейчас из мальчика он превращается в мужчину, который осознает свою власть", - указал журналистам Бобиренко.

"И эта власть основывается на веру в чудеса народа Украины. Мы не идем в церковь, мы смотрим ТВ. Народ в телевизоре увидел идола для поклонения", - считает Бобиренко.

Он прогнозирует, что уже через два-три года рейтинг популярности Зеленского упадет до 8-10%.

Прошлые прогнозы малоизвестного политического комментатора об украинской власти. Через несколько месяцев после вступления Виктора Януковича в должность в 2010 году Бобиренко прогнозировал, что дружественного Кремлю президента ожидает участь как диктатора Румынии Николая Чауческу, которого свергли во время революции в 1989 году. После Майдана в 2004 году Янукович сбежал в Россию.

Бобиренко считает, что Зеленский столкнется с теми же проблемами, что и его предшественники. Избиратели ожидают, что новый президент добьется снижения счетов за электроэнергию и поднимет пенсии и зарплаты. Однако такие яркие жесты не позволят Украине выполнять данные зарубежным кредитором обещания по поводу реформ.

Бобиренко также допускает, что Зеленскому не удастся решить конфликт на Донбассе, как он это обещал.