НКП и "Единство" по-прежнему хотят досрочных выборов в Риге

Фракции Новой консервативной партии (НКП) и "Единства" в Рижской думе по-прежнему хотят проведения в столице внеочередных выборов и не готовы выразить поддержку кандидату еще одной оппозиционной партии - Виестуру Зепсу из "Для развития Латвии". В то же время они допускают, что до досрочных выборов дело не дойдет и на должность председателя думы будет избран выдвинутый партией "Честь служить Риге" (ЧСР) Олег Буров, который сейчас является и.о. мэра.
Ни у Бурова, ни у Зепса нет убедительной поддержки думского большинства, но позиции Бурова лучше, потому что ему поддержку обещает фракция "Согласия" и исключенная из этой партии четверка депутатов, что вместе может обеспечить ему 32 голоса из 60.
Руководитель фракции "Единства" Вилнис Кирсис сообщил агентству LETA, что в последние недели не встречался ни с Буровым, ни с Зепсом, но позиция фракции, что наилучшим вариантом стали бы внеочередные выборы, не изменилась.
Заместитель председателя фракции НКП Валтерс Бергс также считает, что прежней коалиции с четверкой независимых депутатов, скорее всего, удастся договориться, потому что именно исключенные из "Согласия" депутаты больше всего потеряют в случае досрочных выборов.
В то же время НКП по-прежнему считает, что при нынешнем созыве ситуацию в самоуправлении невозможно улучшить и нужны внеочередные выборы.
Как сообщалось, фракция независимых депутатов (ФНД) в Рижской думе, в которую входят четыре исключенных из "Согласия" депутата, готова заключить договор о сотрудничестве с ЧСР, сообщил депутат Валерий Петров.
Сейчас речь идет о том, чтобы ЧСР и "Согласие" сформировали коалицию, но отдельно должен быть заключен договор о сотрудничестве ЧСР и ФНД. Таким образом кандидату в мэры Риги от ЧСР Олегу Бурову будет обеспечено 32 голоса.
Петров подчеркнул тем не менее, что переговоры о сотрудничестве с ЧСР находятся лишь в начальной стадии. С "Согласием" у фракции независимых депутатов никаких контактов нет. "Вопрос в том, сможем ли мы после избрания мэра принимать какие-либо решения", - сказал Петров, добавив, что о распределении должностей речь пока не ведется. Ранее ФНД заявляла, что одним из ее условий является сохранение за Вадимом Баранником должности вице-мэра Риги.
В Риге нет мэра уже с 21 июня, когда был смещен Дайнис Турлайс (ЧСР), который занимал эту должность меньше месяца.
Согласно закону о самоуправлениях, дума без мэра может работать два месяца. Поэтому, если до 20 августа депутаты не изберут нового руководителя думы, Сейм может инициировать ее роспуск.