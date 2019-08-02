НКП и "Единство" по-прежнему хотят досрочных выборов в Риге

Ни у Бурова, ни у Зепса нет убедительной поддержки думского большинства, но позиции Бурова лучше, потому что ему поддержку обещает фракция "Согласия" и исключенная из этой партии четверка депутатов, что вместе может обеспечить ему 32 голоса из 60.

Руководитель фракции "Единства" Вилнис Кирсис сообщил агентству LETA, что в последние недели не встречался ни с Буровым, ни с Зепсом, но позиция фракции, что наилучшим вариантом стали бы внеочередные выборы, не изменилась.

Заместитель председателя фракции НКП Валтерс Бергс также считает, что прежней коалиции с четверкой независимых депутатов, скорее всего, удастся договориться, потому что именно исключенные из "Согласия" депутаты больше всего потеряют в случае досрочных выборов.

В то же время НКП по-прежнему считает, что при нынешнем созыве ситуацию в самоуправлении невозможно улучшить и нужны внеочередные выборы.

Как сообщалось, фракция независимых депутатов (ФНД) в Рижской думе, в которую входят четыре исключенных из "Согласия" депутата, готова заключить договор о сотрудничестве с ЧСР, сообщил депутат Валерий Петров.

Сейчас речь идет о том, чтобы ЧСР и "Согласие" сформировали коалицию, но отдельно должен быть заключен договор о сотрудничестве ЧСР и ФНД. Таким образом кандидату в мэры Риги от ЧСР Олегу Бурову будет обеспечено 32 голоса.

Петров подчеркнул тем не менее, что переговоры о сотрудничестве с ЧСР находятся лишь в начальной стадии. С "Согласием" у фракции независимых депутатов никаких контактов нет. "Вопрос в том, сможем ли мы после избрания мэра принимать какие-либо решения", - сказал Петров, добавив, что о распределении должностей речь пока не ведется. Ранее ФНД заявляла, что одним из ее условий является сохранение за Вадимом Баранником должности вице-мэра Риги.

В Риге нет мэра уже с 21 июня, когда был смещен Дайнис Турлайс (ЧСР), который занимал эту должность меньше месяца.