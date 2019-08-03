Шутка или правда? В чековой лотерее зарегистрирована покупка на миллион евро

Прошел месяц с момента, как Служба госдоходов (VID) объявила о старте чековой лотереи. Первые розыгрыши пройдут в середине месяца. Не обходится и без курьезов, которыми поделилась в передаче "Новости TV3" гендиректор VID Иева Яунземе.
"Люди любят пошутить. Были введены чеки на миллион. Но - если вдруг выиграет? Не будет же, что предоставить. Это будет для человека сильная боль. Поэтому советую не шутить и вводить реальную сумму чека", - рассказала передача Яунземе.
Первых победителей лотереи 11 августа сообщает в передаче TV3 "Superbingo", также результаты лотереи будут опубликованы на порталах www.cekuloterija.lv и www.latloto.lv. Кроме того, обладателям месячных призов и участникам годовой лотереи будут разосланы смс с указанным в момент регистрации номером телефона.
В соцсетях прозвучал вопрос, почему чеки нельзя регистрировать так же просто, как подать декларацию, - просто сфотографировать на мобильный телефон и поместить в особую аппликацию? Вместо этого данные каждого чека нужно вводить вручную.
Гендиректор VID Иева Яунземе передаче указала: "В отличие от, к примеру, медицинских человек, здесь очень большое многообразие. Искусственный интеллект нашей программу столь большое число не опознает. Его нужно учить! Количество чеков велико, так как мы были очень либеральны к реформе кассовых аппаратов. Мы их не унифицировали, поэтому каждый предприниматель может выбрать одну из сертифицированных систем.