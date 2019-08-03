Сильный пожар в центре Москвы: огонь охватил тысячи метров, тушили даже с вертолетов

Пожар на Дубининской улице в Москве, где горит постройка начала XX в., виден издалека, слышны звуки вертолёта. Даже с "Пролетарской" это пугающая картина, что уж говорить про более близкое расположение. Водителям лучше воздержаться от поездок в этот районhttps://t.co/nJ5LZgbrNf pic.twitter.com/bONYCZTV20