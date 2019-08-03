Сб, 3.08.2019
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Сильный пожар в центре Москвы: огонь охватил тысячи метров, тушили даже с вертолетов
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Пожар в Москве

ФОТО: скриншот видео с YouTube

Утром в воскресенье, 3 августа, в центре Москвы произошел сильный пожар - в Замоскворечье загорелось четырехэтажное здание старой постройки.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МЧС по Москве, площадь возгорания составила примерно две тысячи метров.

Видео: Пожар в Москве

"Медуза" отмечает, что спасатели сообщили о ликвидации открытого горения в 10:27.

Во время тушения пострадал один пожарный - он получил ушибы.

Как рассказал "Интерфаксу" информированный источник, пламя охватило площадь в 10 тысяч квадратных метров. По его словам, здание старое, внутри происходят обрушения конструкций.

В тушении пожара на улице Дубининской участвовали порядка 70 пожарных и 24 единицы техники, в том числе и два вертолета.

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