Сильный пожар в центре Москвы: огонь охватил тысячи метров, тушили даже с вертолетов
Утром в воскресенье, 3 августа, в центре Москвы произошел сильный пожар - в Замоскворечье загорелось четырехэтажное здание старой постройки.
Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МЧС по Москве, площадь возгорания составила примерно две тысячи метров.
Видео: Пожар в Москве
"Медуза" отмечает, что спасатели сообщили о ликвидации открытого горения в 10:27.
Пожар на Дубининской улице в Москве, где горит постройка начала XX в., виден издалека, слышны звуки вертолёта. Даже с "Пролетарской" это пугающая картина, что уж говорить про более близкое расположение. Водителям лучше воздержаться от поездок в этот районhttps://t.co/nJ5LZgbrNf pic.twitter.com/bONYCZTV20— Алексей Гусев (@Guseved) 3 августа 2019 г.
Во время тушения пострадал один пожарный - он получил ушибы.
Как рассказал "Интерфаксу" информированный источник, пламя охватило площадь в 10 тысяч квадратных метров. По его словам, здание старое, внутри происходят обрушения конструкций.
В тушении пожара на улице Дубининской участвовали порядка 70 пожарных и 24 единицы техники, в том числе и два вертолета.