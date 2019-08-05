Дом на улице Стабу в Риге оснастят уникальными лоджиями - на создание каждой уходит месяц

В новом жилом проекте, который строится в тихом месте Риги, на Стабу 100, фасад и лоджии получили уникальную архитектурную отделку. Главный архитектор проекта Гунтис Грабовскис разработал и украсил фасадные панели и ограждения лоджий декоративным бетоном.
Руководитель проекта Арьянс Гутманис рассказал, что бетонные ограждения лоджии построить непросто. "Арматуру заказывали в Австрии - там оказалось быстрее и дешевле изготовить нужные каркасы. Потом арматуру доделывали уже мастерской в Латвии. После крепления арматуру заливают бетоном, а на финальной стадии сборки лоджии, на его фасадной стенке, строители создают панно из декоративного бетона", - пояснил Арьянс Гутманис.
В центре Риги, в окружении домов, построенных в стилях классицизм, эклектика и модерн, простой проект смотрелся бы скучно и непрезентабельно. Потому дом со стороны улицы Стабу будет иметь стеклянную фасадную систему и два ряда декоративных бетонных панелей, со двора будут лоджии с декоративной отделкой ограждений.
"Для отделки по эскизам архитектора Гунтиса Грабовскиса были созданы специальные силиконовые формы, причем разные, чтобы рисунок не повторялся. Это создает особый стиль дома, который должен вписаться в среду домов с вековой историей и украсить район", - отметил член правления компании-застройщика Baltic Investment Group Лев Голанд.
Сам процесс декорирования каждой панели занимает около месяца. На опалубку клеится силиконовая форма, которую можно использовать только несколько раз - с каждым разом ее качество становится хуже, местами она рвется и истончается и ее нужно менять. Потом форму заливают особым бетоном - который меньше крошится, чтобы рельеф дольше сохранял свои очертания. Через сутки форму нужно снять, чтобы рисунок декора застывал правильно.
"На окончательную сушку декоративного панно требуется до 28 дней. Поскольку декоративные панели в здании до 7 этажа, то каждый раз приходится специально устанавливать и разбирать леса, чтобы рабочие могли безопасно работать с формой и материалами на внешней стороне лоджии", - отметил руководитель проекта Арьянс Гутманис.