Дом на улице Стабу в Риге оснастят уникальными лоджиями - на создание каждой уходит месяц

Руководитель проекта Арьянс Гутманис рассказал, что бетонные ограждения лоджии построить непросто. "Арматуру заказывали в Австрии - там оказалось быстрее и дешевле изготовить нужные каркасы. Потом арматуру доделывали уже мастерской в Латвии. После крепления арматуру заливают бетоном, а на финальной стадии сборки лоджии, на его фасадной стенке, строители создают панно из декоративного бетона", - пояснил Арьянс Гутманис.

ФОТО: Пресс-фото

В центре Риги, в окружении домов, построенных в стилях классицизм, эклектика и модерн, простой проект смотрелся бы скучно и непрезентабельно. Потому дом со стороны улицы Стабу будет иметь стеклянную фасадную систему и два ряда декоративных бетонных панелей, со двора будут лоджии с декоративной отделкой ограждений.

"Для отделки по эскизам архитектора Гунтиса Грабовскиса были созданы специальные силиконовые формы, причем разные, чтобы рисунок не повторялся. Это создает особый стиль дома, который должен вписаться в среду домов с вековой историей и украсить район", - отметил член правления компании-застройщика Baltic Investment Group Лев Голанд.

ФОТО: Пресс-фото

Сам процесс декорирования каждой панели занимает около месяца. На опалубку клеится силиконовая форма, которую можно использовать только несколько раз - с каждым разом ее качество становится хуже, местами она рвется и истончается и ее нужно менять. Потом форму заливают особым бетоном - который меньше крошится, чтобы рельеф дольше сохранял свои очертания. Через сутки форму нужно снять, чтобы рисунок декора застывал правильно.

ФОТО: Пресс-фото

"На окончательную сушку декоративного панно требуется до 28 дней. Поскольку декоративные панели в здании до 7 этажа, то каждый раз приходится специально устанавливать и разбирать леса, чтобы рабочие могли безопасно работать с формой и материалами на внешней стороне лоджии", - отметил руководитель проекта Арьянс Гутманис.

ФОТО: Пресс-фото

ФОТО: Пресс-фото