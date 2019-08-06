Концерт Rammstein уже сегодня: что стоит знать всем, включая тех, кто на него не идет

Во вторник, 6 августа, на Луцавсале выступит одна из самых популярных групп всех времен Rammstein. Билеты на концерт уже давно распроданы, жителей предупреждают об ограничениях движения транспорта и о правилах посещения концерта. Мероприятие коснется не только посетителей - ограничения испытают на себе и остальные жители города и гости столицы.
О концерте
- Вход на концерт откроется в 17 часов, однако организаторы просят посетителей прибыть своевременно, потому что проверка билетов и досмотр личных вещей требуют времени. Билеты, в том числе и бумажные, будут сканироваться на входе. Они снабжены уникальными штрихкодами и защищены от подделки, у них нет аналогов.
- Разогрев начнется в 20 часов - на сцену выйдет Duo Jatekok, после чего в 21:00 планируется выход самих Rammstein.
- Организаторы концерта призывают прибывать на Луцавсалу, не используя частный транспорт, потому что возможности припарковать ваш личный автомобиль в районе проведения концерта будут очень ограничены. Даже если вы хотите просто выпустить пассажиров, сделать это надо будет в строгом соответствии с Правилами дорожного движения, а за движением и маневрами вблизи проведения концерта Дорожная полиция будет вести особое наблюдение.
- Организаторы отмечают, что проще всего попасть на Луцавсалу пешком или на общественном транспорте. Также вблизи территории проведения концерта будет оборудована платная стоянка для велосипедов. Цена - 2 евро.
- Припарковать автомобиль не получится - специальных парковочных мест организовано не будет, в связи с большим наплывом посетителей автомобильное движение будет сильно затруднено. Клиенты находящегося неподалеку K Senukai смогут припарковать машины на стоянке у магазина, однако для посетителей концерта этот вариант не сработает - парковка будет доступна лишь в течение одного часа.
- Напротив входа на концерт будет оборудовано платное хранилище вещей. Вход на концерт с крупногабаритными сумками и предметами, объем которых превышает 5 литров – запрещен.
- С собой стоит взять наличные деньги - на территории проведения концерта, в основном, карты приниматься не будут. Запрещено проносить зонты, напитки, еду, прjфессиональную фото и видеотехнику (со съемным объективом), штативы для селфи (selfie sticks), сумки, объем которых превышает 5 литров, животных и аксессуары с острыми металлическими элементами.
Ограничения движения
В связи с концертом движение будет ограничено в следующих местах:
- С 8:00 часов 5 августа и до 8:00 часов 7 августа будет закрыто движение транспортных средств на ул. Луцавсалас и на ул. Лайву (Луцавсала).
- С 23:00 часов 6 августа до 1:00 часа 7 августа будет закрыто движение транспортных средств на ул. Мукусалас, на участке от ул. Акменю до ул. Баускас, в свою очередь, с 12:00 часов 31 июля до 12:00 часов 8 августа будет закрыт доступ транспортных средств к лодочному причалу Луцавсалы.
Остановка и стоянка транспортных средств будут запрещены:
- С 8:00 часов 5 августа до 8:00 часов 7 августа – на обеих сторонах ул. Луцавсалас и ул. Лайву (Луцавсала);
- С 6:00 часов 3 августа до 12:00 часов 8 августа – на публичной автостоянке Луцавсалы.
- С 20:00 часов 5 августа до 1:00 часа 7 августа – на ротационном кругу ул. Мукусалас, ул. Меркеля, на участке от ул. Кр. Барона до ул. Инжениеру (исключая общественный транспорт) и на ул. Пулквежа Бриежа, на 60-метровом участке от троллейбусной конечной остановки в направлении к ул. Ханзас (исключая общественный транспорт);
- С 7:00 часов 6 августа до 1:00 часа 7 августа на ул. Мукусалас, на участке от ул. Акменю до ул. Баускас;
- 6 августа – на автозаправочной станции "Neste" на ротационном кругу на ул. Мукусалас.
С 8:00 часов 6 августа до 1:00 часа 7 августа плавательным средствам будет запрещено причаливать и вставать на якорь в Малой Даугаве, а с 15.00 часов 6 августа до 1:00 часа 7 августа будет запрещено движение плавательных средств в Малой Даугаве.
Видео: Rammstein "Deutschland"
Тем, кто на концерт не пойдет
Конечно, столь масштабное мероприятие не обойдет стороной и тех жителей, которые на концерт не собираются, однако планируют находиться вечером в центре Риги: ограничения движения в силе для всех.
Кроме того, перед началом концерта и вечером люди могут столкнуться с большими потоками людей и транспорта.
Также нельзя забывать и том, что после 23 часов добраться из Луцавсалы и центра Риги будет довольно проблематично - ожидаются большие пробки, будет забит и общественный транспорт. Такси в связи с большой нагрузкой будут труднодоступны, а цена поездки может существенно возрасти.
В любом случае, даже если вы не любите Rammstein и вам не по душе то, что творится в этот день в Риге, - деваться некуда. Rammstein на Луцавсале нужно просто пережить, желательно, побывав на самом концерте, оно того стоит!
Галерея: Концерт Rammstein в "Арена Рига"