Концерт Rammstein уже сегодня: что стоит знать всем, включая тех, кто на него не идет

О концерте

Вход на концерт откроется в 17 часов, однако организаторы просят посетителей прибыть своевременно, потому что проверка билетов и досмотр личных вещей требуют времени. Билеты, в том числе и бумажные, будут сканироваться на входе. Они снабжены уникальными штрихкодами и защищены от подделки, у них нет аналогов.

Разогрев начнется в 20 часов - на сцену выйдет Duo Jatekok, после чего в 21:00 планируется выход самих Rammstein.

Организаторы концерта призывают прибывать на Луцавсалу, не используя частный транспорт, потому что возможности припарковать ваш личный автомобиль в районе проведения концерта будут очень ограничены. Даже если вы хотите просто выпустить пассажиров, сделать это надо будет в строгом соответствии с Правилами дорожного движения, а за движением и маневрами вблизи проведения концерта Дорожная полиция будет вести особое наблюдение.

Организаторы отмечают, что проще всего попасть на Луцавсалу пешком или на общественном транспорте. Также вблизи территории проведения концерта будет оборудована платная стоянка для велосипедов. Цена - 2 евро.

Припарковать автомобиль не получится - специальных парковочных мест организовано не будет, в связи с большим наплывом посетителей автомобильное движение будет сильно затруднено. Клиенты находящегося неподалеку K Senukai смогут припарковать машины на стоянке у магазина, однако для посетителей концерта этот вариант не сработает - парковка будет доступна лишь в течение одного часа.

Напротив входа на концерт будет оборудовано платное хранилище вещей. Вход на концерт с крупногабаритными сумками и предметами, объем которых превышает 5 литров – запрещен.

С собой стоит взять наличные деньги - на территории проведения концерта, в основном, карты приниматься не будут. Запрещено проносить зонты, напитки, еду, прjфессиональную фото и видеотехнику (со съемным объективом), штативы для селфи (selfie sticks), сумки, объем которых превышает 5 литров, животных и аксессуары с острыми металлическими элементами.

Rammstein ФОТО: publicitātes

Ограничения движения

В связи с концертом движение будет ограничено в следующих местах:

С 8:00 часов 5 августа и до 8:00 часов 7 августа будет закрыто движение транспортных средств на ул. Луцавсалас и на ул. Лайву (Луцавсала).

С 23:00 часов 6 августа до 1:00 часа 7 августа будет закрыто движение транспортных средств на ул. Мукусалас, на участке от ул. Акменю до ул. Баускас, в свою очередь, с 12:00 часов 31 июля до 12:00 часов 8 августа будет закрыт доступ транспортных средств к лодочному причалу Луцавсалы.

Остановка и стоянка транспортных средств будут запрещены:

С 8:00 часов 5 августа до 8:00 часов 7 августа – на обеих сторонах ул. Луцавсалас и ул. Лайву (Луцавсала);

С 6:00 часов 3 августа до 12:00 часов 8 августа – на публичной автостоянке Луцавсалы.

С 20:00 часов 5 августа до 1:00 часа 7 августа – на ротационном кругу ул. Мукусалас, ул. Меркеля, на участке от ул. Кр. Барона до ул. Инжениеру (исключая общественный транспорт) и на ул. Пулквежа Бриежа, на 60-метровом участке от троллейбусной конечной остановки в направлении к ул. Ханзас (исключая общественный транспорт);

С 7:00 часов 6 августа до 1:00 часа 7 августа на ул. Мукусалас, на участке от ул. Акменю до ул. Баускас;

6 августа – на автозаправочной станции "Neste" на ротационном кругу на ул. Мукусалас.

С 8:00 часов 6 августа до 1:00 часа 7 августа плавательным средствам будет запрещено причаливать и вставать на якорь в Малой Даугаве, а с 15.00 часов 6 августа до 1:00 часа 7 августа будет запрещено движение плавательных средств в Малой Даугаве.

Видео: Rammstein "Deutschland"

Тем, кто на концерт не пойдет

Конечно, столь масштабное мероприятие не обойдет стороной и тех жителей, которые на концерт не собираются, однако планируют находиться вечером в центре Риги: ограничения движения в силе для всех.

Кроме того, перед началом концерта и вечером люди могут столкнуться с большими потоками людей и транспорта.

Также нельзя забывать и том, что после 23 часов добраться из Луцавсалы и центра Риги будет довольно проблематично - ожидаются большие пробки, будет забит и общественный транспорт. Такси в связи с большой нагрузкой будут труднодоступны, а цена поездки может существенно возрасти.

В любом случае, даже если вы не любите Rammstein и вам не по душе то, что творится в этот день в Риге, - деваться некуда. Rammstein на Луцавсале нужно просто пережить, желательно, побывав на самом концерте, оно того стоит!