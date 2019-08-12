СМИ: Бриедис проведет бой финала Мировой суперсерии в Риге

Латвийский боксер Майрис Бриедис в июне в "Арена Рига" в третьем раунде скандального боя в полуфинале суперсерии нокаутировал Кшиштофа Гловацки.

В тот же день в Риге прошла и вторая полуфинальная дуэль - Юньер Дортикос (Куба) победил Эндрю Табити (США).

Как сообщает ESPN со ссылкой на свои источники, финальный бой между Бриедисом и Дортикосом пройдет 14 декабря в Риге.

Ожидается, что в финале суперсерии боксеры будут биться за три чемпионских пояса - по версиям WBC, WBO и IBF.

За своб карьеру 34-летний Бриедис одержал 26 побед (19 нокаутом) и потерпел одно поражение.

Ему сейчас принадлежат чемпионские пояса по версии WBO и бриллиантовый пояс WBC (пояс чемпиона мира по версии WBC вакантен).

В свою очередь на счету 33-летнего Дортикоса 24 победы (22 нокаутом) и одно поражение.