Детали ДТП на пешеходном переходе в Риге: отстранен водитель Rīgas mikroautobusu satiksme

По словам представителя NMPD Сармиты Скуини, сбитая была в сознании и в стабильном состоянии, однако у медиков были подозрения на травму головы и спины, поэтому пострадавшую доставили в больницу.

В Госполиции LETA отметили, что по предварительной информации, на улице Нометню микроавтобус Mercedes-Benz наехал на 27-летнюю женщину. Обстоятельства происшествия - выясняются.

В компании Rīgas mikroautobusu satiksme агентству LETA подтвердили, что в ДТП попало транспортное средство компании, выясняются обстоятельства.

У водителя запрошены объяснения, после получения которых будет оценена ситуация, и компания сможет прокомментировать случившееся более подробно.

Представитель компании указала, что водитель 263-й маршрутки на нерегулируемом пешеходном переходе задел пешехода зеркалом с правой стороны. После ДТП водитель вызвал медицинскую помощь и полицию.

По словам водителя, он старался избежать столкновения, поворачивая налево, но пешеходный переход отделен "островком безопасности", ограничивающим возможности маневра.

На данный момент водитель отстранен от выполнения обязанностей до тех пор, пока не будут выяснены все обстоятельства происшествия.