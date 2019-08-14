В Риге пьяный водитель попал в ДТП на глазах у полиции

Когда стражи порядка подъехали к месту аварии, первое, что они услышали, были обвинения прохожей.

"Ты меня почти убил! Я здесь каждый день на работу иду. Если бы я шла на минуту позже? Ты бы меня действительно убил", - кричала женщина на водителя.

Сразу же после появления полицейских она место происшествия покинула.

Во время разговора с полицией водитель сразу признался, что употреблял алкоголь. Принимая во внимание это признание и факт, что мужчина заметно шатался, стражи порядка попросили его отдать ключи от машины. Выяснилось также, что у него нет водительских прав. Молодой человек признался, что и машина принадлежит не ему, а другу.

Проверка показала, что в организме водителя содержится 1,5 промилле алкоголя. Учитывая все обстоятельства, его проинформировали, что придется отправиться в участок.