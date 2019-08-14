Во время Праздника Риги будет существенно ограничено движение

Так, 14 августа с 22.00 до 12.00 19 августа будут закрыты Набережная 11 ноября, на участке от Каменного моста до ул. Муйтас, улица, параллельной Набережной 11 ноября, на участке от ул. Яуниела до Полю гате, а также Бискапа гате (в том числе, будет запрещено передвижение велорикш, электромобилей и конных повозок).

16 августа с 9.00 до 20.00 19 августа будет закрыта для движения дамба АВ.

С 22.00 14 августа до 12.00 19 августа будет организовано движение в двух направлениях на ул. Пилс, на участке от Полю гате до Домской площади, и на Домской площади, на участке от ул. Пилс до ул. Екаба.

С 20.00 14 августа до 12.00 19 августа будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств на Набережной 11 ноября, на участке от Каменного моста до ул. Муйтас, и на улиц, параллельной Набережной 11 ноября, на участке от ул. Яуниела до Полю гате, а также на Бискапа гате.

В свою очередь с 17.00 16 августа до 21.00 18 августа будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств на ул. Калькю, на участке от Набережной 11 ноября до Ратушной площади, до стоянки РТУ.

Остановка и стоянка будут запрещены:

17 августа с 8.00 до 23.00 на ул. Маскавас, на участке от здания на ул Маскавас 8 до здания по адресу ул. Маскавас 12 (на правой стороне улицы);

C 7.00 14 августа до 12.00 19 августа на площади у Дома Конгрессов;

17 августа с 12.00 до 23.30 на правой стороне бульвара Кронвалда, на участке от ул. Цитаделес до ул. Муйтас;

16 августа с 20.00 до 24.00 на Домской площади;

С 7.00 17 августа до 22.00 18 августа на общественной стоянке Луцавсалы.

С 10.00 14 августа до 20.00 19 августа будет ограничено движение всех судоходных плавательных средств в акватории Даугавы между Вантовым мостом и Каменным мостом. В свою очередь 16 августа с 18.30 до 20.30 и 17 августа с 11.00 до 18.00 будет запрещено судоходство по Городскому каналу, на участке от здания Рижского Свободного порта до Латвийского Национального театра.

Нужно учитывать и то, что 18 августа с 13.00 до 19.00 будет запрещено судоходство и нахождение в Городском канале, на участке от Бастионной горки до Латвийской Национальной оперы, а с 21.00 17 августа до 1.00 18 августа судоходство в акватории Даугавы между Каменным и Вантовым мостами. Все суда, которые стоят на якоре у причалов на участке набережной от Каменного до Вантового мостов, не должны будут в эти периоды времени двигаться.

16, 17 и 18 августа в 20.00 будет ограничиваться движение судов всех видов будет ограничиваться в акватории Даугавы между Вантовым мостом и Андрейостой во время соревнований. А 17 августа с 11.00 до 14.00 и 18 августа с 10.30 до 17.00 будет закрыто для судоходства акватория Малой Даугавы во время проведения мероприятий.

17 августа с 23.00 до 23.15 в случае необходимости будет ограничиваться или закрываться движение транспортных средств (исключая общественный транспорт):

На ул. 13 января, на участке от бульвара Райниса до набережной 11 ноября;

На Набережной 11 ноября, на участке от ул. 13 января до Каменного моста;

На бульваре Узварас, от ул. Валгума до Каменного моста;

По Каменному мосту.

Также с 9.00 16 августа до 20.00 19 августа будет закрыта для пешеходов дамба АВ.

17 августа с 23.00 до 23.15 будет организовано движение транспортных средств на ул. Пилс, на участке от ул. Миесниеку до Домской площади.