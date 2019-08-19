Фото: Киновечер памяти легендарной Вии Артмане в Splendid Palace

21 августа легендарной латвийской актрисе Вие Артмане 90 лет. В рамках праздника города Риги, 17 августа, Латвийское телевидение организовало "Большую ночь Вии Артмане".
С помощью видеопроекции на углу улиц Мейстару и Лайпу можно было увидеть кадры из жизни актрисы, а в кинотеатре Splendid Palace прошло центральное тематическое мероприятие.
Фото: "Большая ночь Вии Артмане" в Splendid Palace
Именно в день рождения актрисы, 21 августа, в 19:00 прошел сеанс, где состоялась премьера документальной картины Латвийского телевидения "Актриса и время. Вия Артмане" (Aktrise un laiks. Vija Artmane). В фильма была сделана попытка раскрыть мгновения искренности в архивах и старых интервью, чтобы ощутить, что значить быть Вией Артмане.
Семья Вии Артмане доверила съемочной группе LTV личный архив с 8 мм лентами, где актриса снята дома и в театре. Этот материал вошел в фильм, вместе с фотографиями, которые использованы в аудиовизуальной проекции.