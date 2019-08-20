5 знаков Зодиака, на представительницах которых чаще всего женятся мужчины

Телец

Тельцы женского пола - самые настоящие королевы бала. По крайней мере они себя таковыми представляют и считают весьма притягательными.

Эта их уверенность и привлекает мужчин и заставляет принимать вызов в любовной игре. Дамы, рожденные под этим знаком, знают психологию мужчин лучше других.

Представители сильного пола мечтают о женщинах-Тельцах, потому и женятся на них очень часто. Но даже если дело не доходит до штампа в паспорте, все равно они живут с ними в гражданском браке. Отпускать возлюбленную с такой мощной энергетикой не хочется никому.

Рак

У этих людей вообще семейная жизнь в приоритете. Женщинам-Ракам хочется обрести семью и выйти замуж, поэтому на них тоже довольно часто женятся.

Рожденные под данным созвездием дамы нежны, невероятно добры и неординарны. От них веет душевным теплом, о котором мечтают в жизни практически все мужчины.

На Раков можно положиться, они держат слово и ценят искренность. Любой представитель сильного пола, задавшийся целью создать семью, абсолютно точно обратит внимание на такую особу.

Дева

Если Дева захотела замуж, то она выйдет замуж. Мужчины женятся на представительницах данного знака Зодиака - это факт, однако до конца не понятно, чем Девы берут своих избранников. Они сами делают выбор, а мужчины послушно с ними соглашаются. Их сила внушения настолько мощна, что с ней могут бороться немногие.

Девам нравятся ответственные и добрые мужчины, а также самодостаточные. Они ценят в них силу и интеллект, умение справляться с трудностями.

Женщины, рожденные под этим знаком, недоступны для большинства представителей сильного пола, поэтому желающих заслужить их расположение всегда довольно много.

Мужчин привлекают их таинственность и особый шарм.

Весы

На Весах мужчины женятся не только чаще всего, но и быстрее всего. Дамы этого знака - прирожденные кокетки, признанные лидеры в плане флирта. У них очень много ухажеров, так что при выборе мужа есть где разгуляться. Весы не против брака -

они любят детей и не боятся познать в любви что-то новое. К тому же это яркие дамочки с изюминкой, которые овладевают мужчинами на раз-два, сражая их наповал своей красотой.

Мужчинам поначалу даже не всегда интересно, что скрывается за этой неземной красотой. Но когда они понимают, что за ней - добрая душа, их сердце целиком и полностью начинает принадлежать даме-Весам. Стоит отметить и довольно неплохую любовную совместимость Весов почти со всеми другими знаками, что тоже повышает вероятность сознательного создания с ними семьи.

Рыбы

Рожденные под этим знаком дамы часто становятся женами благодаря их врожденному умению общаться с мужчинами. Они делают это на равных и не боятся заводить новые знакомства. Конечно, у Рыб есть свои особенности, но мужчины любят за то, что с ними очень легко и просто находить общий язык.

Это довольно умные и развитые в интеллектуальном плане представительницы прекрасного пола, которым не составляет труда завладеть любым мужским сердцем.

Они пользуются своими познаниями о мужчинах всегда и везде. В этом плане Рыбы схожи с Весами, потому что тоже любят пофлиртовать.