Создатель "Формулы любви" и "Обыкновенного чуда" режиссер Марк Захаров в реанимации

Художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров госпитализирован в одну из больниц Москвы. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на РЕН.
Известно, что 85-летний театральный режиссер находится в реанимации в тяжелом состоянии. Диагноз: двустороннее воспаление легких.
Уже несколько дней Захаров чувствовал себя плохо, но отказывался обращаться к врачам. К медикам он обратился после того, как у него началась тяжелая одышка.
Марк Захаров является руководителем "Ленкома" на протяжении 35 лет. Одна из самых известных его театральных работ — рок-опера "Юнона и Авось". Он постановщик таких картин как "Убить дракона", "Формула любви", "Узник замка Иф", "Земля Санникова", "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен" и «Двенадцать стульев» с Андреем Мироновым в роли Остапа Бендера.