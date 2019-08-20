В Армении самолет во время посадки зацепил хвостом землю

Самолет российской авиакомпании "Победа" во время посадки в аэропорту армянского города Гюмри хвостовой частью зацепил землю, сообщает Комитет гражданской авиации Армении.
В результате происшествия самолет получил небольшие повреждения, сообщает "Интерфакс". В самолете находились 173 пассажира, никто не пострадал.
Представители "Победы" отметили, что самолет зацепил взлетную полосу хвостовой частью совсем немного, поэтому произошедшее не считается аварийным приземлением.
В начале августа "Победа" сообщила, что на этот зимний сезон прекращает полету вы Гюмри, пояснив такое решение распространенной в аэропорту практикой заправлять в самолеты слишком мало топливо. Авиакомпания считает, что руководство аэропорту не хочет бороться с подобными действиями персонала аэропорта.