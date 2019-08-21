Трамп и Макрон договорились позвать Россию на саммит "Большой семерки" в 2020 году

Глава Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом договорились о том, чтобы пригласить Россию принять участие в саммите "Большой семерки" в 2020 году, передает CNN со ссылкой на источники.
С данным предложением выступил Макрон, а американский лидер поддержал его, сообщил собеседник телеканала.
Скорее всего, Дональд Трамп затронет эту тему в ближайшие выходные на встрече с лидерами G7.
Wow. Trump says he wants Russia back in G8, rewrites history by saying Russia was expelled because Putin "outsmarted" Obama.— Aaron Rupar (@atrupar) August 20, 2019
(In fact, Russia was expelled because of the illegal invasion of Ukraine.) pic.twitter.com/BWprYWtTp3
Trump hasn't a clue as to why Russia isn't in the G8. He just has orders from his handler, Putin, to get him back in the gang— Brian French aka Briar (@frenchnneed4) August 20, 2019
Трамп не против возвращения России в "семерку". Против - все остальные https://t.co/T8NBnXFXlg— bbcrussian (@bbcrussian) August 20, 2019
"Большая семерка" — международный клуб, который объединяет Великобританию, Германию, Италию, Канаду, США, Францию и Японию. В 1997 году в группу стран вступила и Россия, после чего клуб назвали "Большой восьмеркой".
Россия была исключена из группы после присоединения Крыма к РФ в 2014 году.