Трамп и Макрон договорились позвать Россию на саммит "Большой семерки" в 2020 году

С данным предложением выступил Макрон, а американский лидер поддержал его, сообщил собеседник телеканала.

Скорее всего, Дональд Трамп затронет эту тему в ближайшие выходные на встрече с лидерами G7.

Трамп не против возвращения России в "семерку". Против - все остальные https://t.co/T8NBnXFXlg

"Большая семерка" — международный клуб, который объединяет Великобританию, Германию, Италию, Канаду, США, Францию и Японию. В 1997 году в группу стран вступила и Россия, после чего клуб назвали "Большой восьмеркой".

Россия была исключена из группы после присоединения Крыма к РФ в 2014 году.