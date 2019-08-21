Ср, 21.08.2019
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Трамп и Макрон договорились позвать Россию на саммит "Большой семерки" в 2020 году

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Президент США Дональд Трамп

ФОТО: Reuters/ScanPix

Глава Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом договорились о том, чтобы пригласить Россию принять участие в саммите "Большой семерки" в 2020 году, передает CNN со ссылкой на источники.

С данным предложением выступил Макрон, а американский лидер поддержал его, сообщил собеседник телеканала.

Скорее всего, Дональд Трамп затронет эту тему в ближайшие выходные на встрече с лидерами G7.

"Большая семерка" — международный клуб, который объединяет Великобританию, Германию, Италию, Канаду, США, Францию и Японию. В 1997 году в группу стран вступила и Россия, после чего клуб назвали "Большой восьмеркой".

Россия была исключена из группы после присоединения Крыма к РФ в 2014 году. 

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