Чт, 22.08.2019
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Почему в августе 2019 года два Новолуния, и чем это может быть опасно
Астрологи предупреждают...

ФОТО: Pixabay

В августе 2019 года не одно, а сразу два Новолуния. Астрологи предупреждают, что это может привести к появлению определенных опасностей в жизни каждого человека.

Ученые доказали, что фазы Луны влияют на энергетику человека. Некоторые астрономические явления отражаются на жизни людей сильнее обычного. Именно это и происходит в августе 2019 года из-за двух Новолуний.

Почему в августе два Новолуния

Дело в том, что полный лунный цикл длится менее 31 дня, а если быть точными, то 29 с половиной дней. Последняя и первая лунная фаза, она же самая короткая, - это Новолуние.

В этот момент Луна обновляет свою энергетику и вступает в фазу роста.

Поскольку в лунном месяце чуть более 29 дней, а в календарном - 31 или 30, иногда получается так, что Луна проходит все свои фазы и успевает обновиться еще раз в конце календарного месяца.

Именно это мы и будем наблюдать в августе этого года.

Галерея: Суперлуние

Опасности и положительные стороны двух Новолуний

Астрологи отмечают, что два Новолуния в одном месяце могут быть опасными, но это происходит не всегда. Обновление Луны - это пограничная фаза, соединяющая конец и начало. Август - конец лета, а сентябрь - начало осени, поэтому в этот раз двойное Новолуние будет довольно благоприятным.

Считается, что два Новолуния, произошедшие в один месяц, вносят некий диссонанс в жизнь людей.

На протяжении всего августа это будет отражаться на принятии решений. Делать выбор будет намного сложнее, потому что интуиция ослабнет.

Первое Новолуние прошло под эгидой Льва 1 августа, а второе будет в знаке Девы 30-го числа. Первое задало эмоциональный тон всему месяцу, а второе поможет подвести итоги уходящего лета, недели и месяца.

Галерея: Лунное затмение

Двойное Новолуние плохо сказывается на творческих успехах и на развитии личности в целом.

Такое влияние немного снизится к концу месяца, поэтому все, кому было тяжело решать какие-то задачи, смогут ощутить больше свободы в оставшиеся 10 дней.

Последние дни августа будут более позитивными, но стоит все равно опасаться некоторых неурядиц и срывов планов. Опасности могут подстерегать на каждом шагу, но немного предусмотрительности и отсутствие импульсивности в поступках помогут их избежать.

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