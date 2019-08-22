В польских Татрах несколько туристов погибли из-за ударов молний

Трое туристов погибли и несколько десятков человек пострадали во время грозы в польских Татрах, 22 августа передает РИА "Новости".
Представитель пресс-службы авиационной спасательной службы Кинга Червиньская рассказала, что уже известно о 22 пострадавших.
"По последней информации, 22 человека ранены. Они распределяются по медицинским учреждениям", - сообщила она журналистам.
Сильная молния ударила в группу туристов на горе Гевонт. Несколько человек получили серьезные ранения. Несмотря на старания медиков не удалось спасти жизнь двенадцатилетнего мальчика.
Спасатели подчеркнули, что на вершине горы стоит металлический крест, в который могут ударить молнии. Туристические тропы также огорожены металлическими цепями, что может тоже представлять опасность.
Спасательная служба проводит одновременно несколько спасательных операций в Татрах. Согласно последним данным, от молний пострадали более десяти человек. Задействованы четыре вертолета, на место ЧП все еще прибывают спасатели.