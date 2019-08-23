Рёбра можно пересчитать! Новый снимок звезды Comedy Woman в бикини обеспокоил фанатов
Участница популярного российского юмористического шоу Comedy Woman Надежда Сысоева не перестает демонстрировать в соцсетях свою модельную фигурку. На днях она поделилась с подписчиками в Instagram целой серией горячих снимков, на одном из которых позирует топлес. И вот новое фото - в откровенном ярко-красном бикини.
Снимок сделан в солнечной Барселоне, где артистка отдыхает сейчас с подругами. Надежда чувственно позирует на фоне бассейна в солнцезащитных очках и мини-бикини, как выяснилось, из переработанного пластика.
"ЭКО-купальник. Не хочется снимать", - так подписала звезда Comedy Woman этот кадр.
Пользователи Сети - как, впрочем, всегда в случае с Наденькой - разделились на два лагеря.
Одни восхитились ее стройностью.
"Идеальная фигура женщины, у которой нет детей", "Что за красотка! Просто нет слов", "Классный купальник, ну и ты, конечно же", "Ты -космос!", "Нереальная", "Восхитительная",
- осыпают они Сысоеву комплиментами.
Другие же в очередной раз выразили серьезную обеспокоенность излишней худобой юмористки.
"Надюша, покушай хоть!", "Что-то уж ребрышки слишком видны", "Поешь что-нибудь", "Срочно накормить шаурмой и майонезом",
- пишут они в комментариях к фото.
А вы что думаете?