Рёбра можно пересчитать! Новый снимок звезды Comedy Woman в бикини обеспокоил фанатов

Снимок сделан в солнечной Барселоне, где артистка отдыхает сейчас с подругами. Надежда чувственно позирует на фоне бассейна в солнцезащитных очках и мини-бикини, как выяснилось, из переработанного пластика.

"ЭКО-купальник. Не хочется снимать", - так подписала звезда Comedy Woman этот кадр.

Пользователи Сети - как, впрочем, всегда в случае с Наденькой - разделились на два лагеря.

Одни восхитились ее стройностью.

"Идеальная фигура женщины, у которой нет детей", "Что за красотка! Просто нет слов", "Классный купальник, ну и ты, конечно же", "Ты -космос!", "Нереальная", "Восхитительная",

- осыпают они Сысоеву комплиментами.

Другие же в очередной раз выразили серьезную обеспокоенность излишней худобой юмористки.

"Надюша, покушай хоть!", "Что-то уж ребрышки слишком видны", "Поешь что-нибудь", "Срочно накормить шаурмой и майонезом",

- пишут они в комментариях к фото.