В Балдоне пьяный водитель грузовика катал двух подростков

В среду, 21 августа, местный житель на заправке в Балдоне заметил подозрительную картину. Из грузовика вышел босой и пьяный водитель, после чего он продолжил путь с двумя подростками, сообщает передача Degpunktā.
Патруль Полиции регионального самоуправления остановил грузовик недалеко от Кекавы.
Когда стражи порядка остановили автомобиль, из него вышли уже вышеупомянутые подростки, а сам водитель "прятался" и упрямо сидел на находящемся в задней части салона машины спальном месте.
Полицейские спросили у молодых людей, сколько выпил водитель, на что те ответили, что совсем немного, всего "два пива".
Позднее на место происшествия вызвали и дорожную полицию, которая констатировала в выдохе водиля грузовика более двух промилле алкоголя.
Как сообщает передача, теперь водителю придется проститься с машиной, а также заплатить денежный штраф.