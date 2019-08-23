В Балдоне пьяный водитель грузовика катал двух подростков

Патруль Полиции регионального самоуправления остановил грузовик недалеко от Кекавы.

Когда стражи порядка остановили автомобиль, из него вышли уже вышеупомянутые подростки, а сам водитель "прятался" и упрямо сидел на находящемся в задней части салона машины спальном месте.

Полицейские спросили у молодых людей, сколько выпил водитель, на что те ответили, что совсем немного, всего "два пива".

Позднее на место происшествия вызвали и дорожную полицию, которая констатировала в выдохе водиля грузовика более двух промилле алкоголя.