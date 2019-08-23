Пт, 23.08.2019
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В Балдоне пьяный водитель грузовика катал двух подростков

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

В среду, 21 августа, местный житель на заправке в Балдоне заметил подозрительную картину. Из грузовика вышел босой и пьяный водитель, после чего он продолжил путь с двумя подростками, сообщает передача Degpunktā.

Патруль Полиции регионального самоуправления остановил грузовик недалеко от Кекавы.

Когда стражи порядка остановили автомобиль, из него вышли уже вышеупомянутые подростки, а сам водитель "прятался" и упрямо сидел на находящемся в задней части салона машины спальном месте.

Полицейские спросили у молодых людей, сколько выпил водитель, на что те ответили, что совсем немного, всего "два пива".

Позднее на место происшествия вызвали и дорожную полицию, которая констатировала в выдохе водиля грузовика более двух промилле алкоголя.

Как сообщает передача, теперь водителю придется проститься с машиной, а также заплатить денежный штраф.

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