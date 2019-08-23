Пт, 23.08.2019
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Премьер-министры: в странах Балтии нет налоговой войны

Кришьянис Кариньш и Юри Ратас

ФОТО: Zane Bitere/LETA

В странах Балтии нет налоговой войны, заявили в пятницу после встречи в Риге премьер-министры стран Балтии.

На вопрос журналистов о недавно введенных изменениях акцизного налога на алкоголь в Латвии и Эстонии, а также потенциальной дальнейшей синхронизации налогов премьер Эстонии Юри Ратас ответил, что в отношениях стран Балтии важнее ставок акцизного налога другой вопрос - 15 лет со момента вступления в НАТО.

Ратас сказал, что налогового соревнования между странами нет, и Эстония не планирует продолжать снижать акцизный налог на алкоголь.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сказал, что с точки зрения налогов между странами Балтии есть известный баланс и в этой связи нет никакой напряженности.

По словам премьер-министра Литвы Саулюса Сквярнялиса,он не поддержал бы выравнивание налогов в странах Балтии, потому что налоговая политика находится в сфере компетенции каждой страны.

Характеризуя сотрудничество стран Балтии в реализации совместных проектов, Кариньш сказал, что его нельзя назвать неудачными. "Везде можно найти проблемы, но картину нужно смотреть в целом", - добавил он.

Ратас со своей стороны заявил, что позиция стран Балтии по проекту Rail Baltica не отличается, но есть нюансы, мешающие реализовать этот проект быстрее.

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