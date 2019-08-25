В Таиланде норвежский боец ММА задушил британского туриста на глазах у его жены

Посреди ночи спортсмен шумел в помещении, которое находилось рядом с номером семьи Бажаджа, где пара праздновала десятилетие свадьбы с двухлетним сыном. Жена Амитпала попросила мужа поговорить с шумным туристом.

Глава семьи согласился, но в целях безопасности взял с собой нож и в четыре утра пошел в соседний номер.

В ходе выяснения отношений британец ранил Буллмана ножом в плечо, в ответ на что тот провел удушающий прием и довел его до смерти на глазах у жены.

Буллману уже выдвинуты обвинения о "нанесении вреда, вызвавшем смерть".