Вс, 25.08.2019
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В Таиланде норвежский боец ММА задушил британского туриста на глазах у его жены

Скорая помощь в Таиланде. Иллюстративное фото

ФОТО: AFP/SCANPIX

Норвежский боец смешанных единоборств (ММА) Роджер Буллман в Пхукете, Таиланд, убил британского туриста Амитпала Сингха Баджаджа, сообщает Daily Mail.

Посреди ночи спортсмен шумел в помещении, которое находилось рядом с номером семьи Бажаджа, где пара праздновала десятилетие свадьбы с двухлетним сыном. Жена Амитпала попросила мужа поговорить с шумным туристом.

Глава семьи согласился, но в целях безопасности взял с собой нож и в четыре утра пошел в соседний номер.

В ходе выяснения отношений британец ранил Буллмана ножом в плечо, в ответ на что тот провел удушающий прием и довел его до смерти на глазах у жены.

Буллману уже выдвинуты обвинения о "нанесении вреда, вызвавшем смерть".

Боец ММА освобожден под залог, однако он должен оставаться в Таиланде до решения суда.

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