За две недели по подозрению во взяточничестве было задержано четверо полицейских

За две недели по подозрению во взяточничестве в сфере надзора за дорожным движением было задержано четверо полицейских, сообщили агентству ЛЕТА в Бюро внутренней безопасности (IDB).
IDB задержало двух должностных лиц Рижского регионального управления Государственной полиции по подозрению в требовании и принятии взятки в группе по предварительному сговору. По информации IDB, полицейские запросили взятку в размере 500 евро за неоформление нарушения правил дорожного движения в предусмотренном законом порядке.
Похожий случай с требованием и принятием взятки от водителя транспортного средства на прошлой неделе произошел в Латгале.
В этом случае, оперативно отреагировав на полученную информацию, первичные следственные действия, задержав возможных нарушителей закона, произвела Госполиция. Для дальнейшего расследования уголовный процесс был передан в IDB.
В рамках данного уголовного процесса должностные лица были признаны подозреваемыми и заключены под стражу.