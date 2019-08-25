Вс, 25.08.2019
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За две недели по подозрению во взяточничестве было задержано четверо полицейских

Деньги. Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

За две недели по подозрению во взяточничестве в сфере надзора за дорожным движением было задержано четверо полицейских, сообщили агентству ЛЕТА в Бюро внутренней безопасности (IDB).

IDB задержало двух должностных лиц Рижского регионального управления Государственной полиции по подозрению в требовании и принятии взятки в группе по предварительному сговору. По информации IDB, полицейские запросили взятку в размере 500 евро за неоформление нарушения правил дорожного движения в предусмотренном законом порядке.

Похожий случай с требованием и принятием взятки от водителя транспортного средства на прошлой неделе произошел в Латгале.

В этом случае, оперативно отреагировав на полученную информацию, первичные следственные действия, задержав возможных нарушителей закона, произвела Госполиция. Для дальнейшего расследования уголовный процесс был передан в IDB.

В рамках данного уголовного процесса должностные лица были признаны подозреваемыми и заключены под стражу.

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