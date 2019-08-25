За две недели по подозрению во взяточничестве было задержано четверо полицейских

IDB задержало двух должностных лиц Рижского регионального управления Государственной полиции по подозрению в требовании и принятии взятки в группе по предварительному сговору. По информации IDB, полицейские запросили взятку в размере 500 евро за неоформление нарушения правил дорожного движения в предусмотренном законом порядке.