Известен размер компенсаций, выплаченных депутатам Сейма в июне

В виде компенсаций за расходы на транспорт и аренду жилья депутатам Сейма за июнь было выплачено 20 993 евро, сообщает агентство LETA.
В частности, на компенсации за аренду жилья в июне было потрачено 6950 евро, а за транспортные расходы - 9322,56 евро.
Всего предусмотренная для депутатов норма компенсации составляла 33 312,17 евро, однако некоторые депутаты возможность не воспользовались, поэтому компенсацию не получат.
Размер компенсации для депутатов зависит от места жительства - чем дальше от Риги парламентарий живет, тем большая компенсация ему полагается.
Наибольшая норма компенсации - 989 евро - установлена для депутата Инги Голберги ("Согласие"), которая получила всего 511,03 евро. В свою очередь крупнейшая компенсация в целом в июне была выделена Юнису Тутинсу - 841,58 евро (норма компенсации - 870 евро).
У некоторых депутатов размер компенсации превысил 500 евро: Алдис Адамович получил 734 евро, Валерий Агешин - 636 евро, Даце Блуке - 697 евро, Гундарс Даудзе - 689 евро, Райвис Дзинтарс - 567 евро, Илзе Индриксоне - 628 евро, Янина Ялинска - 777 евро, Андрис Казиновскис - 712 евро, Янис Кришанс - 804 евро, Эдгар Куцинс - 734 евро, Янина Курсите - 729 евро, Роман Наудиньш - 617 евро, Владимир Нилконов - 870 евро, Виталий Орлов - 663 евро, Рамона Петравича - 641 евро, Эрик Пуценс - 528 евро, Иван Рыбаков - 698 евро, Эдмунд Тейрумниекс - 610 евро, Янис Вуцанс - 796 евро.