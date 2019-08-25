Известен размер компенсаций, выплаченных депутатам Сейма в июне

В частности, на компенсации за аренду жилья в июне было потрачено 6950 евро, а за транспортные расходы - 9322,56 евро.

Всего предусмотренная для депутатов норма компенсации составляла 33 312,17 евро, однако некоторые депутаты возможность не воспользовались, поэтому компенсацию не получат.

Размер компенсации для депутатов зависит от места жительства - чем дальше от Риги парламентарий живет, тем большая компенсация ему полагается.

Наибольшая норма компенсации - 989 евро - установлена для депутата Инги Голберги ("Согласие"), которая получила всего 511,03 евро. В свою очередь крупнейшая компенсация в целом в июне была выделена Юнису Тутинсу - 841,58 евро (норма компенсации - 870 евро).