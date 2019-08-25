Самойлов/Шмединьш одержали победу на этапе Мирового тура в Юрмале

Латвийские пляжные волейболисты Александр Самойлов и Янис Шмединьш в воскресенье в Майори одержали победу на трехвездочном этапе Мирового тура. Таким образом, они удостаиваются трофея уже второе воскресенье подряд.
Самойлов/Шмединьш, посеянные под вторым номером, в финале со счетом 2:0 (23:21, 21:14) обыграли эстонцев Кусти Нелвака/Марта Тиисаара.
Бронзовые награды завоевал дуэт из Беларуси, который в матче за третье место со счетом 2:0 21:19, 21:16) обыграл немецкую пару.
За победу в турнире латвийский дуэт получит 10 000 долларов из денежного фонда в 75 000 долларов. Также они получили 600 очков в квалификации на Олимпиаду в Токио в 2020 году.
Самойлов/Шмединьш завоевали на этапах Мирового тура второй титул подряд, так как в конце прошлой недели она победили на турнире в Москве.
Этип Мирового тура прошел в Латвии впервые.