Портал: Трамп хотел использовать ядерные бомбы для борьбы с ураганами

Как говорит один из собеседников портала, во время одного из брифингов в Белом доме президент США якобы сказал:

"Они [ураганы] начинают формироваться у побережья Африки. Когда они движутся через Атлантический океан, мы бросаем бомбу в эпицентр урагана, и она разрушает его. Почему мы не можем так сделать?".

Как сообщается, Дональд Трамп предлагал эту идею и раньше, в 2017 году. Об этом сказано в докладной записке по итогам одного из заседаний Совета национальной безопасности США. Собеседник издания, который ознакомился с содержанием записки, заявил, что Трамп спрашивал, может ли правительство бомбить ураганы. Однако слово "ядерный" в записке никак не фигурировало.