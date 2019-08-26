Портал: Трамп хотел использовать ядерные бомбы для борьбы с ураганами

Глава США Дональд Трамп несколько раз предлагал чиновникам по национальной безопасности использовать ядерные бомбы для того, чтобы бороться с ураганами. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники.
Как говорит один из собеседников портала, во время одного из брифингов в Белом доме президент США якобы сказал:
"Они [ураганы] начинают формироваться у побережья Африки. Когда они движутся через Атлантический океан, мы бросаем бомбу в эпицентр урагана, и она разрушает его. Почему мы не можем так сделать?".
Как сообщается, Дональд Трамп предлагал эту идею и раньше, в 2017 году. Об этом сказано в докладной записке по итогам одного из заседаний Совета национальной безопасности США. Собеседник издания, который ознакомился с содержанием записки, заявил, что Трамп спрашивал, может ли правительство бомбить ураганы. Однако слово "ядерный" в записке никак не фигурировало.
Источники портала отметили, что замысел главы США не получил официального оформления. В Белом доме Axios утверждают, что не комментируют приватные разговоры, которые Трамп мог вести со своей командой.