Названы лучшие школы по результатам в международных олимпиадах

В составляемом Фондом Атиса Кронвалдса "Рейтинге звезд", где собраны сведения о результатах международных олимпиад по учебным предметам, первое место снова заняла Рижская государственная 1-я гимназия.
По сравнению с прошлым годом высоких результатов достигла Школа инженерных наук Рижского технического университета (РТУ), которая поднялась с третьего на второе место, а также Олайнская 1-ая средняя школа, которая в прошлом году в рейтинг не входила, а в этом году заняла почетное третье место.
Четвертое место в рейтинге досталось Даугавпилсской Русской средней школе-лицею и Цесисской государственной гимназии.
В первую десятку вошли также Даугавпилсская государственная гимназия, Вентспилсская 1-я гимназия, Елгавская гимназия Спидолы, Рижская 92-я средняя школа, Гимназия Северных стран, Агенскалнская государственная гимназия.
В рейтинге учтены достижения школьников на олимпиадах в период с 1 июня 2018-го по 1 июня 2019 года.