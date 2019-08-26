Названы лучшие школы по результатам в международных олимпиадах

По сравнению с прошлым годом высоких результатов достигла Школа инженерных наук Рижского технического университета (РТУ), которая поднялась с третьего на второе место, а также Олайнская 1-ая средняя школа, которая в прошлом году в рейтинг не входила, а в этом году заняла почетное третье место.