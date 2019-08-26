Пн, 26.08.2019
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Названы лучшие школы по результатам в международных олимпиадах

Школьники. Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В составляемом Фондом Атиса Кронвалдса "Рейтинге звезд", где собраны сведения о результатах международных олимпиад по учебным предметам, первое место снова заняла Рижская государственная 1-я гимназия.

По сравнению с прошлым годом высоких результатов достигла Школа инженерных наук Рижского технического университета (РТУ), которая поднялась с третьего на второе место, а также Олайнская 1-ая средняя школа, которая в прошлом году в рейтинг не входила, а в этом году заняла почетное третье место.

Четвертое место в рейтинге досталось Даугавпилсской Русской средней школе-лицею и Цесисской государственной гимназии.

В первую десятку вошли также Даугавпилсская государственная гимназия, Вентспилсская 1-я гимназия, Елгавская гимназия Спидолы, Рижская 92-я средняя школа, Гимназия Северных стран, Агенскалнская государственная гимназия.

В рейтинге учтены достижения школьников на олимпиадах в период с 1 июня 2018-го по 1 июня 2019 года.

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